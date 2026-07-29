Алексей Гуцуляк провел переговоры с арабским клубом. Известен результат

Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк очередной раз столкнулся с проблемами при поиске новой команды для продолжения карьеры.

Фаворитом на подписание футболиста считалась «Аль-Вахда», однако представитель Объединенных Арабских Эмиратов был вынужден отказаться от трансфера.

Причина – слишком высокие финансовые запросы 28-летнего игрока. Эмиратский клуб планировал подписать Гуцуляка, но в итоге вышел из переговоров.

Во время летнего трансферного окна от услуг вингера отказались бельгийский «Андерлехт» и турецкий «Коджаэлиспор». Из-за запросов футболиста ему крайне трудно найти оптимальный вариант.

После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом. Вингер защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года, где провел 65 матчей (21+11).