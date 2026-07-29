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  4. Алексей Гуцуляк провел переговоры с арабским клубом. Известен результат
Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 20:21 |
1083
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Алексей Гуцуляк провел переговоры с арабским клубом. Известен результат

«Аль-Вахда» отказалась от 28-летнего футболиста из-за финансовых требований

29 июля 2026, 20:21 |
1083
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Алексей Гуцуляк провел переговоры с арабским клубом. Известен результат
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк
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Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк очередной раз столкнулся с проблемами при поиске новой команды для продолжения карьеры.

Фаворитом на подписание футболиста считалась «Аль-Вахда», однако представитель Объединенных Арабских Эмиратов был вынужден отказаться от трансфера.

Причина – слишком высокие финансовые запросы 28-летнего игрока. Эмиратский клуб планировал подписать Гуцуляка, но в итоге вышел из переговоров.

Во время летнего трансферного окна от услуг вингера отказались бельгийский «Андерлехт» и турецкий «Коджаэлиспор». Из-за запросов футболиста ему крайне трудно найти оптимальный вариант.

После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом. Вингер защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года, где провел 65 матчей (21+11).

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чемпионат ОАЭ по футболу Аль-Вахда Абу-Даби Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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Ну броні немає,вийо далі, запити ЗСУ він прийме.
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наш сільський тренер дід Петро
запрошує цього гравця.
Оплата щонеділі:
1 віз буряку, 120 кг сіна, 100 кг соломи, 3 літри молока і 500 гривень по одній гривні...
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