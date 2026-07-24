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  4. Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 11:57 |
1160
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Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку

«Аль-Вахда» из ОАЭ может удовлетворить все финансовые запросы футболиста сборной Украины

24 июля 2026, 11:57 |
1160
2 Comments
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Getty Images/Global Images Ukraine. З'явився клуб, який готовий платити півтора мільйони євро Гуцуляку
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Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжает поиски оптимальных вариантов для продолжения карьеры. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

В услугах 28-летнего футболиста были заинтересованы бельгийский «Андерлехт» и турецкий «Коджаэлиспор», которые делали предложения игроку, но не смогли удовлетворить его финансовые запросы.

Главным фаворитом на подписание Гуцуляка считается клуб «Аль-Вахда» – представитель Объединенных Арабских Эмиратов готов платить украинцу полтора миллиона евро в год.

За ситуацией также следит турецкий «Истанбул Башакшехир», но вингер занимает лишь второе место среди приоритетных кандидатов участника Лиги конференций.

«Аль-Вахда» был основан в 1984 году и является четырехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка ОАЭ. В прошлом сезоне клуб занял пятое место в чемпионате.

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чемпионат ОАЭ по футболу Аль-Вахда Абу-Даби Алексей Гуцуляк Полесье Житомир ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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ндааааа.... оце кар'єра....
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Маліновський покинув Дженоа, то чому б їм не підписати Гуцуляка?
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