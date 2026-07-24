Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку

Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжает поиски оптимальных вариантов для продолжения карьеры. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

В услугах 28-летнего футболиста были заинтересованы бельгийский «Андерлехт» и турецкий «Коджаэлиспор», которые делали предложения игроку, но не смогли удовлетворить его финансовые запросы.

Главным фаворитом на подписание Гуцуляка считается клуб «Аль-Вахда» – представитель Объединенных Арабских Эмиратов готов платить украинцу полтора миллиона евро в год.

За ситуацией также следит турецкий «Истанбул Башакшехир», но вингер занимает лишь второе место среди приоритетных кандидатов участника Лиги конференций.

«Аль-Вахда» был основан в 1984 году и является четырехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка ОАЭ. В прошлом сезоне клуб занял пятое место в чемпионате.