Иностранный клуб отказался от футболиста сборной Украины из-за финансов

Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк не будет играть в составе турецкого «Коджаэлиспора» из-за финансовых требований.

Представитель Суперлиги, который в прошлом сезоне занял десятое место в чемпионате, планировал подписать лучшего бомбардира «сине-желтых» 2025 года и длительное время вел переговоры о трансфере.

По информации турецких журналистов, украинец запросил зарплату в размере 800 тысяч евро в год, однако «Коджаэлиспор» не может позволить себе платить игрокам больше 500 тысяч евро.

Из-за финансовых требований Гуцуляка турецкий клуб был вынужден выйти из переговоров и отказаться от кандидатуры вингера сборной Украины. Трансфер футболиста в чемпионат Турции не состоится.

Гуцуляк выступал в составе «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

После завершения сезона вингер отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.