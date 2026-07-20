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Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 11:44 | Обновлено 20 июля 2026, 12:19
2006
3

Иностранный клуб отказался от футболиста сборной Украины из-за финансов

Турецкий «Коджаэлиспор» прекратил переговоры о трансфере 28-летнего Алексея Гуцуляка

20 июля 2026, 11:44 | Обновлено 20 июля 2026, 12:19
2006
3 Comments
Иностранный клуб отказался от футболиста сборной Украины из-за финансов
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк
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Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк не будет играть в составе турецкого «Коджаэлиспора» из-за финансовых требований.

Представитель Суперлиги, который в прошлом сезоне занял десятое место в чемпионате, планировал подписать лучшего бомбардира «сине-желтых» 2025 года и длительное время вел переговоры о трансфере.

По информации турецких журналистов, украинец запросил зарплату в размере 800 тысяч евро в год, однако «Коджаэлиспор» не может позволить себе платить игрокам больше 500 тысяч евро.

Из-за финансовых требований Гуцуляка турецкий клуб был вынужден выйти из переговоров и отказаться от кандидатуры вингера сборной Украины. Трансфер футболиста в чемпионат Турции не состоится.

Гуцуляк выступал в составе «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

После завершения сезона вингер отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.

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чемпионат Турции по футболу Коджаэлиспор Алексей Гуцуляк Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник
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Комментарии 3
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По началу он хотел полтора ляма, уже хочет 800 тыщ, аппетит поубавил. Всё равно никому не нужен....
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Іди у Верес, там за 5 штук був би самим високооплачуваним чуваком. І я не про євро чи долари🤣🤣🤣
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0
і Полісся назад не візьме от чувак попав
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0
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