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  4. Гуцуляк продолжит карьеру в чемпионате Турции после ухода из Полесья
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 10:01 |
1410
0

Гуцуляк продолжит карьеру в чемпионате Турции после ухода из Полесья

Футболист сборной Украины ведет переговоры о переходе в турецкий «Коджаэлиспор»

16 июля 2026, 10:01 |
1410
0
Гуцуляк продолжит карьеру в чемпионате Турции после ухода из Полесья
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк
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Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк ведет переговоры о переходе в чемпионат Турции. Об этом сообщил его агент.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Коньяспор» и «Чорум», однако главным фаворитом на подписание украинца считается «Коджаэлиспор», который в прошлом сезоне занял десятое место в чемпионате.

«Коджаэлиспор настроен серьезно и активно работает над трансфером Алексея. На футболиста претендуют еще три турецких клуба. Есть два варианта из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Важно понимать, что игрок находится в статусе свободного агента. Так что последнее слово исключительно за ним. В то же время возник еще один мощный вариант на берегах Босфора – клуб из первой пятерки чемпионата. Этот коллектив также проявляет предметный интерес к Алексею, а переговоры уже стартовали.

Интерес со стороны «Коньяспора» и «Чорума» – это абсолютная правда, я это подтверждаю. Более того, в этом списке фигурирует еще один турецкий клуб, который мы пока не называем.

Трансферное окно сейчас в разгаре: переговорный процесс продолжается непрерывно с утра до вечера. Однако могу констатировать, что больше всего конкретики и активности сейчас именно на турецком рынке», – рассказал Олег Авдыш.

Гуцуляк защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллионов евро.

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Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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