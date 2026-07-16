Гуцуляк продолжит карьеру в чемпионате Турции после ухода из Полесья

Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк ведет переговоры о переходе в чемпионат Турции. Об этом сообщил его агент.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Коньяспор» и «Чорум», однако главным фаворитом на подписание украинца считается «Коджаэлиспор», который в прошлом сезоне занял десятое место в чемпионате.

«Коджаэлиспор настроен серьезно и активно работает над трансфером Алексея. На футболиста претендуют еще три турецких клуба. Есть два варианта из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Важно понимать, что игрок находится в статусе свободного агента. Так что последнее слово исключительно за ним. В то же время возник еще один мощный вариант на берегах Босфора – клуб из первой пятерки чемпионата. Этот коллектив также проявляет предметный интерес к Алексею, а переговоры уже стартовали.

Интерес со стороны «Коньяспора» и «Чорума» – это абсолютная правда, я это подтверждаю. Более того, в этом списке фигурирует еще один турецкий клуб, который мы пока не называем.

Трансферное окно сейчас в разгаре: переговорный процесс продолжается непрерывно с утра до вечера. Однако могу констатировать, что больше всего конкретики и активности сейчас именно на турецком рынке», – рассказал Олег Авдыш.

Гуцуляк защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллионов евро.