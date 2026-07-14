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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 10:17 | Обновлено 14 июля 2026, 10:42
6154
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Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры

Вингер сборной Украины ведет переговоры о переходе в турецкий «Коджаэлиспор»

14 июля 2026, 10:17 | Обновлено 14 июля 2026, 10:42
6154
9 Comments
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк
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Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры после прекращения сотрудничества с «волками».

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Коджаэлиспор», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока и предложить ему высокую зарплату.

Клуб, который занял десятое место по итогам прошлого сезона, ведет переговоры с агентом украинца, однако представителю турецкого города Измит придется выдержать серьезную конкуренцию.

Гуцуляк вызвал интерес со стороны «Коньяспора» и «Чорума», который занял четвертое место во втором по силе дивизионе, победил в плей-офф и завоевал путевку в Суперлигу.

Из-за привлекательных финансовых условий футболист сборной Украины готов продолжить карьеру в чемпионате Турции, однако не спешит с окончательным решением, чтобы оценить все полученные предложения.

Алексей защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.

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чемпионат Турции по футболу Коджаэлиспор Коньяспор Полесье Житомир Алексей Гуцуляк трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 9
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Дійсно сенсаційний))))
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+5
Той таке 
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+3
лох
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+3
отримав сенсаційний варіант @
Автор такого заголовку =  сенсаційний  Диб** + Дау*
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Котився з гори і впав прямісінько у гівно! Сенсація!
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+2
пуста стаття
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+2
реклама , реклама , реклама . По інакшому статтю не назвеш 
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0
Що тут сенсаційного скажіть мені! 
Мені вже ці Спорт.юа заголовки вже
достали. Хто там такий гальмо!
Ответить
0
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