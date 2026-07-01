Полесье осталось без легионера и футболиста сборной Украины

Житомирское «Полесье» осталось без двух игроков, которые покинули клуб свободными агентами. Информация об этом появилась на портале Transfermarkt.

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк находится в поиске нового клуба, а форвард сборной Македонии U-21 Димитар Трайков уже определился, где продолжит карьеру.

Легионер, которому исполнился 21 год, договорился о сотрудничестве с албанской «Ворой». Стороны подписали контракт до 30 июня 2028 года.

В составе «Полесья» Трайков не сыграл ни одного матча, но шесть раз выходил на поле в футболке второй команды. Форвард играл на правах аренды в Хорватии и Северной Македонии.

Гуцуляк провел 65 игр за «волков», записал на свой счет 21 результативный удар и 11 ассистов. Вингер сборной Украины намерен продолжить карьеру в одном из европейских клубов.