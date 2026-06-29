Футболист сборной Украины выехал из страны, чтобы найти клуб за границей

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк временно покинул страну и теперь находится за границей, где ведет переговоры в поисках нового клуба для продолжения карьеры.

В прошлом сезоне 28-летний футболист играл в составе житомирского «Полесья», однако после завершения сезона отказался продлевать сотрудничество с «волками».

Главный тренер Руслан Ротань не включил вингера в список игроков, которые отправились на тренировочные сборы. Украинец получит статус свободного агента.

По информации источника, Гуцуляк и его агент занимаются поиском команд в Европе, которые смогут удовлетворить финансовые запросы футболиста сборной Украины.

В прошлом сезоне вингер провел 31 матч, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет 3,5 миллиона евро.