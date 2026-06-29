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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 13:22 |
3537
7

Футболист сборной Украины выехал из страны, чтобы найти клуб за границей

Алексей Гуцуляк покинул житомирское «Полесье» и получит статус свободного агента

29 июня 2026, 13:22 |
3537
7 Comments
Футболист сборной Украины выехал из страны, чтобы найти клуб за границей
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк
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Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк временно покинул страну и теперь находится за границей, где ведет переговоры в поисках нового клуба для продолжения карьеры.

В прошлом сезоне 28-летний футболист играл в составе житомирского «Полесья», однако после завершения сезона отказался продлевать сотрудничество с «волками».

Главный тренер Руслан Ротань не включил вингера в список игроков, которые отправились на тренировочные сборы. Украинец получит статус свободного агента.

По информации источника, Гуцуляк и его агент занимаются поиском команд в Европе, которые смогут удовлетворить финансовые запросы футболиста сборной Украины.

В прошлом сезоне вингер провел 31 матч, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет 3,5 миллиона евро.

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Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Руслан Ротань трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Камон, Плей
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Комментарии 7
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Питання як він виїхав за кордон в статусі вільного агента?Бронювання діє на момент перебування в клубі який підлягає критичності.Кому війна а кому пофіг.Жоден вид спорту не заслуговує на привілей перед хлопцями які боронять країні ціною життя.Всі рівні !Тому питання підстава виїзду за кордон
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+17
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Хотілося би почути поснення ТЦК та ДПСУ стосовно виїзду особи чоловічої статі, яка є військовозобов'язаним та не має бронювання. Мабуть, без голови ФФУ не обійшлося
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+2
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Дженоа
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0
Гоцулик будеш в Польщі грати в кращому випадку Словаччина,але ті гроші які ти хотів їх не буде.Можливо Башакшехір спроможний,але чи оцінять вони тебе так,невідомо.   Від добра,добра не шукають!
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