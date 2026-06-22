Полесье потеряет игрока сборной Украины и бывшего футболиста Динамо
Алексей Гуцуляк и Богдан Леднев не отправились на тренировочные сборы вместе с командой
Житомирское «Полесье» может потерять несколько футболистов перед стартом во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
На тренировочные сборы с командой не поехали вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк и бывший полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев.
Контракты обоих игроков истекают 30 июня, после чего они получат статус свободных агентов и смогут искать новые клубы для продолжения карьеры.
Главный тренер «волков» Руслан Ротань также не заинтересован в услугах албанского защитника Анди Хадроя и украинского центрбека Даниила Бескоровайного.
Футболист сборной Албании провел 11 матчей в прошлом сезоне, в которых отдал один ассист. Украинец играл на правах аренды за азербайджанский «Сумгаит» (16 игр).
Гуцуляк защищал цвета житомирской команды с июля 2024 года и с тех пор принимал участие в 65 матчах (21+11). Леднев присоединился к «волкам» в августе 2024 года (34 матча, 2+3).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Этап Континентального тура в легкой атлетике состоялся в Хенгело
Сказка островной сборной продолжается