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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 11:07 | Обновлено 20 июня 2026, 11:23
506
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подтвердило трансфер украинского футболиста Динамо

Житомирский клуб объявил о переходе 23-летнего вингера Максима Брагару

20 июня 2026, 11:07 | Обновлено 20 июня 2026, 11:23
506
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подтвердило трансфер украинского футболиста Динамо
ФК Полесье Житомир. Максим Брагару
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Житомирское «Полесье» официально объявило о полноценном трансфере вингера киевского «Динамо» Максима Брагару, который в прошлом сезоне играл за «волков» на правах аренды.

Футболист подписал контракт до июня 2029 года. Стороны решили не разглашать сумму, которую получили «бело-синими», однако Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

Брагару защищал цвета киевского клуба с июля 2024 года и провел в «бело-синей» футболке 27 матчей, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Вингер отправится вместе с житомирской командой на сборы в Австрию, где будет готовиться к старту во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Подопечные Руслана Ротаня сыграют против датского «Копенгагена».

В прошлом сезоне Брагару сыграл 29 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. В активе футболиста – четыре игры в футболке сборной Украины U-23.

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Полесье Житомир Максим Брагару Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Полесье
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