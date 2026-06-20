ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подтвердило трансфер украинского футболиста Динамо

Житомирское «Полесье» официально объявило о полноценном трансфере вингера киевского «Динамо» Максима Брагару, который в прошлом сезоне играл за «волков» на правах аренды.

Футболист подписал контракт до июня 2029 года. Стороны решили не разглашать сумму, которую получили «бело-синими», однако Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

Брагару защищал цвета киевского клуба с июля 2024 года и провел в «бело-синей» футболке 27 матчей, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Вингер отправится вместе с житомирской командой на сборы в Австрию, где будет готовиться к старту во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Подопечные Руслана Ротаня сыграют против датского «Копенгагена».

В прошлом сезоне Брагару сыграл 29 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. В активе футболиста – четыре игры в футболке сборной Украины U-23.