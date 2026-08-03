Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 62) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

В первом раунде украинка сыграет с Майей Джойнт (Австралия, WTA 76). Поединок начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница матча в 1/32 финала встретится с Сораной Кырстей, которая посеяна под 14-м номером.

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