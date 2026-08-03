WTA03 августа 2026, 17:09 |
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Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Торонто
03 августа 2026, 17:09 |
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3 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 62) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.
В первом раунде украинка сыграет с Майей Джойнт (Австралия, WTA 76). Поединок начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву.
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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.
Победительница матча в 1/32 финала встретится с Сораной Кырстей, которая посеяна под 14-м номером.
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