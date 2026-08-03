Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Это такая психология футболистов»

В поединке 2-го тура Первой лиги «Агробизнес» со счетом 2:0 обыграл ФК «Феникс-Мариуполь». Команда реабилитировалась перед болельщиками за поражение 0:3 от СК «Полтава». Итог матча с ФК «Феникс-Мариуполь» подвел наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

– Поздравляем вас с победой. Удалось команде реабилитироваться за первый тур. Как вы можете охарактеризовать то, что команда победила уверенно?

– Я бы не сказал, что уверенно победили. Так что счет 2:0 – это ничего не значит, потому что последние 20 минут такие нервные были. Но это такая психология футболистов. Это не только мы такие, это и большие команды. Такова психология, чтобы сохранить счет. Где-то прижимаются, чтобы удержать этот счет. Что касается общей картины – полтора тайма достаточно неплохих получилось в исполнении нашей команды. Пытались играть в футбол. Тем более мы играли против добротной команды, в которых собраны качественные футболисты, и играют в комбинационный футбол. Разумеется, мы разбирали их и показали свою игру, от которой мы не отходим. Пытаемся играть в футбол, который мы хотим видеть.

– Насколько вы удовлетворены изменениями в составе по сравнению с предыдущим матчем?

– Если команда сработала на ноль, это значит, что задняя линия, ну, и в принципе, целая команда, сработала на как на атаку, так и на оборону. Хмеловский достаточно достойно отыграл этот матч – выручил во многих моментах. И так же Сидоренко. Но еще раз говорю, для того есть у нас 20 полевых игроков, чтобы была здоровая конкуренция, которая никому не помешает.

– Проводили ли вы какие-то профилактические работы или давали какие-то особые наставления после 0:3? Какое настроение в течение недели было внутри коллектива?

– Ну, мы не нагнетали, потому что это первый тур был. То, что мы проиграли 3:0 – это одно. Но если взять саму игру, это не соответствует действительности, скажем так. Поэтому я и не нагнетал.