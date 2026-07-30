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Первая лига
Агробизнес
31.07.2026 16:00 - : -
Феникс-Мариуполь
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Украина. Первая лига
30 июля 2026, 23:56 | Обновлено 31 июля 2026, 00:01
11
0

Агробизнес – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 31 июля в 16:00 по Киеву

30 июля 2026, 23:56 | Обновлено 31 июля 2026, 00:01
11
0
Агробизнес – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Агробизнес
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31 июля состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между Агробизнесом и Фениксом-Мариуполем. По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Агробизнес

Предыдущий сезон для волочисской команды действительно можно назвать успешным. «Агробизнесу» удалось набрать 53 балла в 30 турах Первой лиги, занять 4-е место турнирной таблицы и даже квалифицироваться в плей-офф за повышение. Однако там коллектив уступил «Кудровке» в серии послематчевых пенальти.

В Кубке Украины команде удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где она со счетом 4:3 проиграла «ФК Харьков». В 1-м туре текущего сезона Первой лиги «Агробизнес» потерпел поражение против «СК Полтава» со счетом 3:0.

Феникс-Мариуполь

А для мариупольцев сезон сложился достаточно средне. За 30 туров национальной лиги коллективу удалось набрать 36 баллов, благодаря которым он смог занять 9 место общего зачета. Правда, расстояние от зоны вылета было не слишком большим – всего 6 очков.

В Кубке Украины «Фениксу» удалось дойти до четвертьфинала, где его одолел будущий финалист - «ФК Чернигов». А вот в 1-м туре текущего сезона Первой лиги команда минимально уступила сумскую «Викторию».

Личные встречи

В прошлом сезоне коллективы дважды играли между собой в рамках регулярного сезона Первой лиги. Во 1-м круге минимальный выигрыш завоевал «Агробизнес», а во 2-м со счетом 4:0 выиграл «Феникс».

Прогноз

Поединок обещает быть интересным, ведь обе команды начали сезон с поражения. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua
Агробизнес
31 июля 2026 -
16:00
Феникс-Мариуполь
Тотал больше 2 1.75 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Агробизнес Феникс-Мариуполь прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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