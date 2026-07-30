31 июля состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между Агробизнесом и Фениксом-Мариуполем. По киевскому времени игра начнется в 16:00.



Агробизнес



Предыдущий сезон для волочисской команды действительно можно назвать успешным. «Агробизнесу» удалось набрать 53 балла в 30 турах Первой лиги, занять 4-е место турнирной таблицы и даже квалифицироваться в плей-офф за повышение. Однако там коллектив уступил «Кудровке» в серии послематчевых пенальти.



В Кубке Украины команде удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где она со счетом 4:3 проиграла «ФК Харьков». В 1-м туре текущего сезона Первой лиги «Агробизнес» потерпел поражение против «СК Полтава» со счетом 3:0.



Феникс-Мариуполь



А для мариупольцев сезон сложился достаточно средне. За 30 туров национальной лиги коллективу удалось набрать 36 баллов, благодаря которым он смог занять 9 место общего зачета. Правда, расстояние от зоны вылета было не слишком большим – всего 6 очков.



В Кубке Украины «Фениксу» удалось дойти до четвертьфинала, где его одолел будущий финалист - «ФК Чернигов». А вот в 1-м туре текущего сезона Первой лиги команда минимально уступила сумскую «Викторию».



Личные встречи



В прошлом сезоне коллективы дважды играли между собой в рамках регулярного сезона Первой лиги. Во 1-м круге минимальный выигрыш завоевал «Агробизнес», а во 2-м со счетом 4:0 выиграл «Феникс».



Прогноз



Поединок обещает быть интересным, ведь обе команды начали сезон с поражения. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua Агробизнес Феникс-Мариуполь Тотал больше 2 1.75 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.