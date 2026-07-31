Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. По голу в каждом тайме. Агробизнес обыграл Феникс-Мариуполь
Первая лига
Агробизнес
31.07.2026 16:00 – FT 2 : 0
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
31 июля 2026, 18:07 | Обновлено 31 июля 2026, 18:20
88
0

По голу в каждом тайме. Агробизнес обыграл Феникс-Мариуполь

Поединок «Агробизнес» – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 2:0

31 июля 2026, 18:07 | Обновлено 31 июля 2026, 18:20
88
0
По голу в каждом тайме. Агробизнес обыграл Феникс-Мариуполь
ФК Агробизнес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В пятницу, 31 июля, в Волочиске состоялся поединок 2-го тура Первой лиги. «Агробизнес» встретился с ФК «Феникс-Мариуполь».

На 34-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота команды гостей. 11-метровый ударом в правый нижний угол реализовал Андрей Ризнык. Голкипер был близок к тому, чтобы отразить удар, но все же до мяча не дотянулся.

Второй гол хозяева забили на 62-й минуте. Цели достиг удар Богдана Козака из-за пределов штрафной.

«Феникс-Мариуполь» старался переломить ход поединка. Команда Максима Фещука даже забила, но гол отменили из-за офсайда.

Первая лига. 2-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 31 июля

«Агробизнес» (Волочиск) – «Феникс-Мариуполь» – 2:0

Голы: Ризнык, 35 (пенальти), Козак, 62

Видеозапись матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Козак (Агробизнес).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ризнык (Агробизнес).
По теме:
ФОТО. В матче Заря – Колос показана первая красная карточка сезона УПЛ
Названо время начала матчей 3-го тура УПЛ
Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Феникс-Мариуполь Андрей Ризнык Богдан Козак
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина удачно стартовала в Вашингтоне, одолев зашифрованную россиянку
Теннис | 31 июля 2026, 06:01 10
Свитолина удачно стартовала в Вашингтоне, одолев зашифрованную россиянку
Свитолина удачно стартовала в Вашингтоне, одолев зашифрованную россиянку

Элина в двух сетах переиграла Полину Кудерметову в матче 1/8 финала пятисотника в США

КАБАЕВ: «Понимаем эмоции и принимаем критику»
Футбол | 31 июля 2026, 18:33 1
КАБАЕВ: «Понимаем эмоции и принимаем критику»
КАБАЕВ: «Понимаем эмоции и принимаем критику»

Вингер «Динамо» понимает, что его партнеры не оправдали надежд болельщиков

Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Футбол | 31.07.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Футбол | 31.07.2026, 06:05
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Легенда Динамо: «За такое надо вешать. Да это же не детский футбол...»
Футбол | 31.07.2026, 13:42
Легенда Динамо: «За такое надо вешать. Да это же не детский футбол...»
Легенда Динамо: «За такое надо вешать. Да это же не детский футбол...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
30.07.2026, 17:15
Баскетбол
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
30.07.2026, 16:25 42
Волейбол
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
30.07.2026, 22:42 29
Футбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 31
Футбол
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
30.07.2026, 22:41 280
Футбол
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
30.07.2026, 09:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем