По голу в каждом тайме. Агробизнес обыграл Феникс-Мариуполь
Поединок «Агробизнес» – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 2:0
В пятницу, 31 июля, в Волочиске состоялся поединок 2-го тура Первой лиги. «Агробизнес» встретился с ФК «Феникс-Мариуполь».
На 34-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота команды гостей. 11-метровый ударом в правый нижний угол реализовал Андрей Ризнык. Голкипер был близок к тому, чтобы отразить удар, но все же до мяча не дотянулся.
Второй гол хозяева забили на 62-й минуте. Цели достиг удар Богдана Козака из-за пределов штрафной.
«Феникс-Мариуполь» старался переломить ход поединка. Команда Максима Фещука даже забила, но гол отменили из-за офсайда.
Первая лига. 2-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 31 июля
«Агробизнес» (Волочиск) – «Феникс-Мариуполь» – 2:0
Голы: Ризнык, 35 (пенальти), Козак, 62
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах переиграла Полину Кудерметову в матче 1/8 финала пятисотника в США
Вингер «Динамо» понимает, что его партнеры не оправдали надежд болельщиков