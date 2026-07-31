По голу в каждом тайме. Агробизнес обыграл Феникс-Мариуполь

В пятницу, 31 июля, в Волочиске состоялся поединок 2-го тура Первой лиги. «Агробизнес» встретился с ФК «Феникс-Мариуполь».

На 34-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота команды гостей. 11-метровый ударом в правый нижний угол реализовал Андрей Ризнык. Голкипер был близок к тому, чтобы отразить удар, но все же до мяча не дотянулся.

Второй гол хозяева забили на 62-й минуте. Цели достиг удар Богдана Козака из-за пределов штрафной.

«Феникс-Мариуполь» старался переломить ход поединка. Команда Максима Фещука даже забила, но гол отменили из-за офсайда.

Первая лига. 2-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 31 июля

«Агробизнес» (Волочиск) – «Феникс-Мариуполь» – 2:0

Голы: Ризнык, 35 (пенальти), Козак, 62

Видеозапись матча