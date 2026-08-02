Франция02 августа 2026, 20:25 |
851
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси заполучил аргентинского полузащитника
Валентин Барко сменил «Страсбург» на «Челси»
02 августа 2026, 20:25 |
851
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
22-летний полузащитник «Страсбурга» Валентин Барко подписал контракт с «Челси». Таким образом, аргентинец вернется в Премьер-лигу под руководством нового тренерского штаба Хаби Алонсо. После убедительного сезона в Лиге 1 и Лиги конференций игрок привлек внимание нескольких европейских клубов.
Контракт с универсальным полузащитником рассчитан до 2033 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 млн евро.
Барко ранее играл в «Бока Хуниорс», «Брайтоне» и «Севилье».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 августа 2026, 08:32 3
Федорчук считает «Страсбург» отличным вариантом
Футбол | 02 августа 2026, 08:44 5
Украинец может перейти в «Страсбург»
Бокс | 02.08.2026, 02:31
Футбол | 02.08.2026, 17:27
Футбол | 02.08.2026, 20:02
Комментарии 0
Популярные новости
01.08.2026, 18:51 5
01.08.2026, 04:32 1
02.08.2026, 09:50 66
02.08.2026, 07:44 11
01.08.2026, 18:33 5
01.08.2026, 11:52
01.08.2026, 06:59 106
31.07.2026, 16:17 4