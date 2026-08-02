ОФИЦИАЛЬНО. Челси заполучил аргентинского полузащитника

22-летний полузащитник «Страсбурга» Валентин Барко подписал контракт с «Челси». Таким образом, аргентинец вернется в Премьер-лигу под руководством нового тренерского штаба Хаби Алонсо. После убедительного сезона в Лиге 1 и Лиги конференций игрок привлек внимание нескольких европейских клубов.

Контракт с универсальным полузащитником рассчитан до 2033 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 млн евро.

Барко ранее играл в «Бока Хуниорс», «Брайтоне» и «Севилье».