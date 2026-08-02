Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси заполучил аргентинского полузащитника
Франция
02 августа 2026, 20:25 |
851
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси заполучил аргентинского полузащитника

Валентин Барко сменил «Страсбург» на «Челси»

02 августа 2026, 20:25 |
851
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси заполучил аргентинского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Барко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

22-летний полузащитник «Страсбурга» Валентин Барко подписал контракт с «Челси». Таким образом, аргентинец вернется в Премьер-лигу под руководством нового тренерского штаба Хаби Алонсо. После убедительного сезона в Лиге 1 и Лиги конференций игрок привлек внимание нескольких европейских клубов.

Контракт с универсальным полузащитником рассчитан до 2033 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 млн евро.

Барко ранее играл в «Бока Хуниорс», «Брайтоне» и «Севилье».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал игрока, который отдал 7 лет Боруссии Д
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал форварда ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус приобрел таланта, заявившего о себе на ЧМ-2026
Валентин Барко Страсбург Челси трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1
Руслан Полищук Источник: Footmercato
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Футбол | 02 августа 2026, 08:32 3
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации

Федорчук считает «Страсбург» отличным вариантом

Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Футбол | 02 августа 2026, 08:44 5
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала

Украинец может перейти в «Страсбург»

ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 02.08.2026, 02:31
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Футбол | 02.08.2026, 17:27
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Футбол | 02.08.2026, 20:02
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
01.08.2026, 18:51 5
Футбол
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
01.08.2026, 04:32 1
Бокс
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
02.08.2026, 09:50 66
Футбол
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
02.08.2026, 07:44 11
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Плотницкий высказался о матче с Польшей, оценив Украину в Лиге наций
Плотницкий высказался о матче с Польшей, оценив Украину в Лиге наций
01.08.2026, 11:52
Волейбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
01.08.2026, 06:59 106
Футбол
Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины
Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины
31.07.2026, 16:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем