После окончания полуфинального матча между сборными Англии и Аргентины на чемпионате мира, в котором победила команда Лионеля Месси (2:1), произошел инцидент. Британский полузащитник Джуд Беллингем подошел сзади к празднующему сопернику Валентину Барко и ответил ему подзатыльник.

Причину странного поведения англичанина удалось разгадать благодаря видеозаписи с трибун. Оказывается, когда в концовке Энцо Фернандес сравнял счет дальним выстрелом, запасной игрок сборной Аргентины Барко вместо того, чтобы обниматься с партнерами на краю поля, провокативно пробежал в гуще игроков сборной Англии.

В воскресенье сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира против Испании. Барко пока провел один матч на турнире.

ВИДЕО. Известна причина, почему Беллингем напал на аргентинца после матча