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  4. ВИДЕО. Известна причина, почему Беллингем напал на аргентинца после матча
Чемпионат мира
16 июля 2026, 20:24 |
2461
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ВИДЕО. Известна причина, почему Беллингем напал на аргентинца после матча

Джуд Беллингем повздорил с Валентином Барко не просто так

16 июля 2026, 20:24 |
2461
1 Comments
ВИДЕО. Известна причина, почему Беллингем напал на аргентинца после матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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После окончания полуфинального матча между сборными Англии и Аргентины на чемпионате мира, в котором победила команда Лионеля Месси (2:1), произошел инцидент. Британский полузащитник Джуд Беллингем подошел сзади к празднующему сопернику Валентину Барко и ответил ему подзатыльник.

Причину странного поведения англичанина удалось разгадать благодаря видеозаписи с трибун. Оказывается, когда в концовке Энцо Фернандес сравнял счет дальним выстрелом, запасной игрок сборной Аргентины Барко вместо того, чтобы обниматься с партнерами на краю поля, провокативно пробежал в гуще игроков сборной Англии.

В воскресенье сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира против Испании. Барко пока провел один матч на турнире.

ВИДЕО. Известна причина, почему Беллингем напал на аргентинца после матча

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Руслан Полищук Источник: Instagram
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якась херня. а де він мав бігти?
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