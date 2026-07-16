ВИДЕО. Известна причина, почему Беллингем напал на аргентинца после матча
Джуд Беллингем повздорил с Валентином Барко не просто так
После окончания полуфинального матча между сборными Англии и Аргентины на чемпионате мира, в котором победила команда Лионеля Месси (2:1), произошел инцидент. Британский полузащитник Джуд Беллингем подошел сзади к празднующему сопернику Валентину Барко и ответил ему подзатыльник.
Причину странного поведения англичанина удалось разгадать благодаря видеозаписи с трибун. Оказывается, когда в концовке Энцо Фернандес сравнял счет дальним выстрелом, запасной игрок сборной Аргентины Барко вместо того, чтобы обниматься с партнерами на краю поля, провокативно пробежал в гуще игроков сборной Англии.
В воскресенье сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира против Испании. Барко пока провел один матч на турнире.
ВИДЕО. Известна причина, почему Беллингем напал на аргентинца после матча
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