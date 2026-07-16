Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем отметился гадким поступком после поражения от Аргентины в 1/2 финала ЧМ-2026.

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Команда «трех львов» потерпела неудачу со счетом 1:2, упустив минимальное преимущество по ходу встречи.

После финального свистка аргентинцы взорвались от счастья, так как их ждал финал. На англичанах же не было лица.

В одном из эпизодов Беллингем неожиданно ударил по голове Валентина Барко, который праздновал победу с партнерами. Мгновенно завязалась потасовка, хотя Нико Пас попытался успокоить игроков.

Джуд продолжил давление на Валентина, поэтому на выручку прибежал ветеран Николас Отаменди. Защитник готов был продолжить толкотню, впрочем, Беллингем решил не доводить дело до драки.

ВИДЕО. Обалдеть! Беллингем ударил по голове аргентинца. Отаменди заступился

🚨🚨 BELLINGHAM 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 VOULAIT DÉMARRER BARCO 🇦🇷 APRÈS LE MATCH 😱😱 pic.twitter.com/uj4U7mxXqW — BeFootball (@_BeFootball) July 15, 2026