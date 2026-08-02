Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал игрока, который отдал 7 лет Боруссии Д
Нидерланды
02 августа 2026, 19:58 | Обновлено 02 августа 2026, 20:04
453
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал игрока, который отдал 7 лет Боруссии Д

Юлиан Брандт выбрал новый клуб

02 августа 2026, 19:58 | Обновлено 02 августа 2026, 20:04
453
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал игрока, который отдал 7 лет Боруссии Д
ФК Аякс. Юлиан Брандт
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

30-летний полузащитник Юлиан Брандт официально нашел новый клуб после «Боруссии» Дортмунд: футболист свободным агентом перебрался в «Аякс».

Руководство клуба и Юлиан договорились о контракте на два сезона – до лета 2028 года.

«Юлиан выбрал «Аякс», и мы этим невероятно довольны. Мы вели переговоры в течение нескольких месяцев, и у него также была возможность подписать контракт с другими клубами.

С приходом Юлиана мы получаем топ-игрока международного уровня с огромным опытом и отличной ментальностью. Я убежден, что он добавит настоящего качества нашему составу», – сказал технический директор «Аякса» Йорди Кройф.

Семь лет своей карьеры Брандт отдал «Боруссии» Дортмунд, за которую отыграл 307 матчей: 57 голов и 70 ассистов. Вместе со «шмелями» Юлиан выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

Также за плечами Брандта выступления за молодежные команды «Вольфсбурга», основную команду «Байера» (215 матчей) и сборную Германии (48).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси заполучил аргентинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал форварда ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус приобрел таланта, заявившего о себе на ЧМ-2026
Аякс чемпионат Нидерландов по футболу трансферы свободный агент Юлиан Брандт Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Андрей Витренко Источник: ФК Аякс
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор
Футбол | 02 августа 2026, 16:28 6
Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор
Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

Решение принято. Определилась судьба Романа Яремчука
Футбол | 02 августа 2026, 07:32 4
Решение принято. Определилась судьба Романа Яремчука
Решение принято. Определилась судьба Романа Яремчука

Футболист покинет «Олимпиакос»

Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Футбол | 02.08.2026, 09:44
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
«На восемь». Герой матча Полесья неожиданно оценил свое выступление
Футбол | 02.08.2026, 20:11
«На восемь». Герой матча Полесья неожиданно оценил свое выступление
«На восемь». Герой матча Полесья неожиданно оценил свое выступление
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Футбол | 02.08.2026, 09:12
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
02.08.2026, 08:44 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
31.07.2026, 18:10 113
Футбол
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
02.08.2026, 07:02
Бокс
Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
01.08.2026, 18:51 5
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
01.08.2026, 04:32 1
Бокс
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
01.08.2026, 11:51 7
Футбол
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
01.08.2026, 19:34 5
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем