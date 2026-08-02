ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал игрока, который отдал 7 лет Боруссии Д
Юлиан Брандт выбрал новый клуб
30-летний полузащитник Юлиан Брандт официально нашел новый клуб после «Боруссии» Дортмунд: футболист свободным агентом перебрался в «Аякс».
Руководство клуба и Юлиан договорились о контракте на два сезона – до лета 2028 года.
«Юлиан выбрал «Аякс», и мы этим невероятно довольны. Мы вели переговоры в течение нескольких месяцев, и у него также была возможность подписать контракт с другими клубами.
С приходом Юлиана мы получаем топ-игрока международного уровня с огромным опытом и отличной ментальностью. Я убежден, что он добавит настоящего качества нашему составу», – сказал технический директор «Аякса» Йорди Кройф.
Семь лет своей карьеры Брандт отдал «Боруссии» Дортмунд, за которую отыграл 307 матчей: 57 голов и 70 ассистов. Вместе со «шмелями» Юлиан выиграл Кубок и Суперкубок Германии.
Также за плечами Брандта выступления за молодежные команды «Вольфсбурга», основную команду «Байера» (215 матчей) и сборную Германии (48).
Welcome to Ajax, Julian Brandt!— AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2026
Julian Brandt, Ajacied. pic.twitter.com/dGbCthctL6— AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2026
Bringing joy to Ajax - Julian Brandt. pic.twitter.com/vyjwx4JojL— AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2026
'The project. The vision. The goal.— AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2026
This is the right step for me' ♨️
Our third kit, signed by Julian Brandt! 😍— AFC Ajax (@AFCAjax) August 1, 2026
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