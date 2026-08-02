ПСЖ сделал предложение Аяксу в размере 40 млн евро. Трансфер все ближе

Французский гранд ПСЖ близок к завершению трансфера 21-летнего вингера Мики Годтса из «Аякса».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижане сделали предложение по игроку и предложили сумму более 40 миллионов евро.

Изначально «Аякс» рассчитывал получить за Мику около 60 миллионов евро, однако предложение ПСЖ устраивает амстердамский клуб.

«Аякс» не намерен удерживать вингера, поэтому переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Годтс уже дал согласие на трансфер и договорился об условиях личного контракта с ПСЖ.

Молодой вингер после переезда из «Генка» начал путь в «Аяксе» в академии. Лишь в 2024 году Мика получил шанс во взрослой команде.

На счету Годтса 113 матчей за «Аякс», в которых он забил 25 мячей и отдал 27 результативных передач.

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