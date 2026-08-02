ПСЖ сделал предложение Аяксу в размере 40 млн евро. Трансфер все ближе
Парижане приближаются к переходу Мики Годтса
Французский гранд ПСЖ близок к завершению трансфера 21-летнего вингера Мики Годтса из «Аякса».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижане сделали предложение по игроку и предложили сумму более 40 миллионов евро.
Изначально «Аякс» рассчитывал получить за Мику около 60 миллионов евро, однако предложение ПСЖ устраивает амстердамский клуб.
«Аякс» не намерен удерживать вингера, поэтому переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.
Годтс уже дал согласие на трансфер и договорился об условиях личного контракта с ПСЖ.
Молодой вингер после переезда из «Генка» начал путь в «Аяксе» в академии. Лишь в 2024 году Мика получил шанс во взрослой команде.
На счету Годтса 113 матчей за «Аякс», в которых он забил 25 мячей и отдал 27 результативных передач.
🚨🔴🔵 EXCL: Paris Saint-Germain send official bid over €40m to Ajax for Mika Godts.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026
Negotiations moving fast as package around €45m is on the table for the Belgian winger, close to Ajax initial €60m valuation.
Mika Godts said yes to PSG and personal terms are agreed. 🇧🇪 pic.twitter.com/1j8sHCkGXB
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фран Гонсалес перейдет в «Севилью»
Федорчук считает «Страсбург» отличным вариантом