ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб объявил о возвращении ветерана

Украинский клуб «Кудровка» официально объявил о возвращении 34-летнего полузащитника Николая Вечурко.

Вечурко прошел летние сборы вместе с клубом УПЛ и убедил руководство подписать с ним контракт.

В летних спаррингах Николай проявил себя с лучшей стороны – два гола в его активе.

Перебрался в «Кудровку» Вечурко в статусе свободного агента после этапа карьеры в «Чайке» из Петропавловской Борщаговки.

Впервые ряды «Кудровки» Николай пополнил в начале 2024 года. Но как только клуб вышел в УПЛ в 2025 году, Вечурко отправили в аренду в «Чайку».

На счету полузащитника 34 официальных матча за «Кудровку», в которых он забил три мяча и отдал одну результативную передачу.