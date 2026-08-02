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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 16:13 | Обновлено 02 августа 2026, 16:22
695
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб объявил о возвращении ветерана

Николай Вечурко снова наденет футболку «Кудровки»

02 августа 2026, 16:13 | Обновлено 02 августа 2026, 16:22
695
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб объявил о возвращении ветерана
ФК Кудровка
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Украинский клуб «Кудровка» официально объявил о возвращении 34-летнего полузащитника Николая Вечурко.

Вечурко прошел летние сборы вместе с клубом УПЛ и убедил руководство подписать с ним контракт.

В летних спаррингах Николай проявил себя с лучшей стороны – два гола в его активе.

Перебрался в «Кудровку» Вечурко в статусе свободного агента после этапа карьеры в «Чайке» из Петропавловской Борщаговки.

Впервые ряды «Кудровки» Николай пополнил в начале 2024 года. Но как только клуб вышел в УПЛ в 2025 году, Вечурко отправили в аренду в «Чайку».

На счету полузащитника 34 официальных матча за «Кудровку», в которых он забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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Кудровка свободный агент трансферы трансферы УПЛ Чайка Петропавловская Борщаговка
Андрей Витренко Источник: ФК Кудровка
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