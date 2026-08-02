ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб объявил о возвращении ветерана
Николай Вечурко снова наденет футболку «Кудровки»
Украинский клуб «Кудровка» официально объявил о возвращении 34-летнего полузащитника Николая Вечурко.
Вечурко прошел летние сборы вместе с клубом УПЛ и убедил руководство подписать с ним контракт.
В летних спаррингах Николай проявил себя с лучшей стороны – два гола в его активе.
Перебрался в «Кудровку» Вечурко в статусе свободного агента после этапа карьеры в «Чайке» из Петропавловской Борщаговки.
Впервые ряды «Кудровки» Николай пополнил в начале 2024 года. Но как только клуб вышел в УПЛ в 2025 году, Вечурко отправили в аренду в «Чайку».
На счету полузащитника 34 официальных матча за «Кудровку», в которых он забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
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