Ждут двух легионеров. Аутсайдер УПЛ лишился трансферного бана
Роман Солодаренко рассказал о состоянии дел в ФК Кудровка
Президент ФК Кудровка Роман Солодаренко рассказал, что с клуба сняли трансферный бан, заявив, что следует ожидать двух новичков-легионеров.
– Роман Васильевич, соответствует ли действительности информация о снятии трансферного бана с ФК «Кудровка»?
– Да, это правда.
– Задолженность также закрыли перед футболистами?
– Задолженности никакой нет, все погашено. Задолженности перед УАФ нет, трансферных банов нет, поэтому спокойно регистрируем всех футболистов, подписавшихся в это межсезонье.
Как я и обещал, к первой игре у нас все будет хорошо, поэтому все исправлено и мы работаем в штатном режиме и в приподнятом настроении готовимся к матчу с «Шахтером».
– Вы уже подписали многие украинцы, а будут ли легионеры?
– Планируем усилиться еще двумя футболистами. Говорить фамилии пока не буду, но есть два легионера, которых планируем дозаявить.
– Они с чемпионата Украины?
– Нет, – сказал Солодаренко.
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