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  4. Ждут двух легионеров. Аутсайдер УПЛ лишился трансферного бана
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 10:27 |
255
0

Ждут двух легионеров. Аутсайдер УПЛ лишился трансферного бана

Роман Солодаренко рассказал о состоянии дел в ФК Кудровка

02 августа 2026, 10:27 |
255
0
Ждут двух легионеров. Аутсайдер УПЛ лишился трансферного бана
ФК Кудровка. Роман Солодаренко
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Президент ФК Кудровка Роман Солодаренко рассказал, что с клуба сняли трансферный бан, заявив, что следует ожидать двух новичков-легионеров.

– Роман Васильевич, соответствует ли действительности информация о снятии трансферного бана с ФК «Кудровка»?

– Да, это правда.

– Задолженность также закрыли перед футболистами?

– Задолженности никакой нет, все погашено. Задолженности перед УАФ нет, трансферных банов нет, поэтому спокойно регистрируем всех футболистов, подписавшихся в это межсезонье.

Как я и обещал, к первой игре у нас все будет хорошо, поэтому все исправлено и мы работаем в штатном режиме и в приподнятом настроении готовимся к матчу с «Шахтером».

– Вы уже подписали многие украинцы, а будут ли легионеры?

– Планируем усилиться еще двумя футболистами. Говорить фамилии пока не буду, но есть два легионера, которых планируем дозаявить.

– Они с чемпионата Украины?

– Нет, – сказал Солодаренко.

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трансферы трансферы УПЛ трансферный бан Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Роман Солодаренко
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
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