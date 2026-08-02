Ждут двух легионеров. Аутсайдер УПЛ лишился трансферного бана

Президент ФК Кудровка Роман Солодаренко рассказал, что с клуба сняли трансферный бан, заявив, что следует ожидать двух новичков-легионеров.

– Роман Васильевич, соответствует ли действительности информация о снятии трансферного бана с ФК «Кудровка»?

– Да, это правда.

– Задолженность также закрыли перед футболистами?

– Задолженности никакой нет, все погашено. Задолженности перед УАФ нет, трансферных банов нет, поэтому спокойно регистрируем всех футболистов, подписавшихся в это межсезонье.

Как я и обещал, к первой игре у нас все будет хорошо, поэтому все исправлено и мы работаем в штатном режиме и в приподнятом настроении готовимся к матчу с «Шахтером».

– Вы уже подписали многие украинцы, а будут ли легионеры?

– Планируем усилиться еще двумя футболистами. Говорить фамилии пока не буду, но есть два легионера, которых планируем дозаявить.

– Они с чемпионата Украины?

– Нет, – сказал Солодаренко.