ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игроков Динамо, Шахтера и Полесья

Одесский «Черноморец» официально объявил о переходе трех игроков – защитника Марьяна Фарины, вингера Владислава Герича и форварда Джери Йоки.

Футболисты хорошо знакомы с командой: Владислав защищал цвета «моряков» в прошлом сезоне, а Марьян и Джери работали вместе с одесской командой во время летней подготовки.

Контракт Герича принадлежит киевскому «Динамо», Йока является игроком житомирского «Полесья», а Фарина присоединился к новому клубу из расположения донецкого «Шахтера».

«Черноморец» договорился об аренде этих футболистов на один год – до завершения сезона 2026/27. Все трое уже прибыли в расположение клуба и будут работать под руководством Романа Григорчука.

«Поздравляем в составе команды и желаем успешного сезона в черно-синей футболке», – сообщила пресс-служба «моряков».