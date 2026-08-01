ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игроков Динамо, Шахтера и Полесья
Одесский клуб объявил о присоединении Марьяна Фарины, Владислава Герича и Джери Йоки
Одесский «Черноморец» официально объявил о переходе трех игроков – защитника Марьяна Фарины, вингера Владислава Герича и форварда Джери Йоки.
Футболисты хорошо знакомы с командой: Владислав защищал цвета «моряков» в прошлом сезоне, а Марьян и Джери работали вместе с одесской командой во время летней подготовки.
Контракт Герича принадлежит киевскому «Динамо», Йока является игроком житомирского «Полесья», а Фарина присоединился к новому клубу из расположения донецкого «Шахтера».
«Черноморец» договорился об аренде этих футболистов на один год – до завершения сезона 2026/27. Все трое уже прибыли в расположение клуба и будут работать под руководством Романа Григорчука.
«Поздравляем в составе команды и желаем успешного сезона в черно-синей футболке», – сообщила пресс-служба «моряков».
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