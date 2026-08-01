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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 15:21 | Обновлено 01 августа 2026, 15:29
2115
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игроков Динамо, Шахтера и Полесья

Одесский клуб объявил о присоединении Марьяна Фарины, Владислава Герича и Джери Йоки

01 августа 2026, 15:21 | Обновлено 01 августа 2026, 15:29
2115
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игроков Динамо, Шахтера и Полесья
ФК Черноморец Одесса. Джерри Йока, Владислав Герич и Марьян Фарина
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Одесский «Черноморец» официально объявил о переходе трех игроков – защитника Марьяна Фарины, вингера Владислава Герича и форварда Джери Йоки.

Футболисты хорошо знакомы с командой: Владислав защищал цвета «моряков» в прошлом сезоне, а Марьян и Джери работали вместе с одесской командой во время летней подготовки.

Контракт Герича принадлежит киевскому «Динамо», Йока является игроком житомирского «Полесья», а Фарина присоединился к новому клубу из расположения донецкого «Шахтера».

«Черноморец» договорился об аренде этих футболистов на один год – до завершения сезона 2026/27. Все трое уже прибыли в расположение клуба и будут работать под руководством Романа Григорчука.

«Поздравляем в составе команды и желаем успешного сезона в черно-синей футболке», – сообщила пресс-служба «моряков».

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Черноморец Одесса Шахтер Донецк Марьян Фарина Динамо Киев Владислав Герич Полесье Житомир Джери Йока трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Черноморец
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