Эпицентр – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1-го тура УПЛ состоится 2 августа в 15:30 по киевскому времени
2 августа состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» (Каменец-Подольский) и «Оболонь» (Киев).
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Местом проведения поединка станет стадион им. Г. Тонкочеева в городе Каменец-Подольский.
Главным судьей назначен Олег Когут, матч начнется в 15:30 по киевскому времени.
За свою историю команды четыре раза пересекались на поле: дважды в Первой лиге и дважды в УПЛ. Пока «Эпицентр» идет без побед над «Оболонью» – две ничьи и два поражения.
«Эпицентр» возглавляет Сергей Нагорняк, а во главе «Оболони» работает Александр Антоненко.
В прошлом сезоне «Эпицентр» финишировал выше «Оболони» – 10-е место против 12-го.
Эпицентр – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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