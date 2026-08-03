Известный испанский клуб выдвинул условие Цыганкову

Испанская «Сельта» проявляет интерес к вингеру «Жироны» Виктору Цыганкову.

По информации источников, клуб из Виго уже обращался по поводу возможности перехода 28-летнего украинца. В то же время оформить сделку будет сложно из-за высокой зарплаты футболиста и его трансферной стоимости.

Единственным реалистичным вариантом для перехода может стать ситуация, при которой Виктор согласится на значительно более низкую зарплату, чем та, которую он получает в «Жироне».

При этом главной трансферной целью «Сельты» остается другой вингер – 22-летний Фер Лопес, который в прошлом сезоне выступал за клуб на правах аренды из «Вулверхэмптона».

За время выступлений в составе каталонцев Цыганков провел 119 матчей, забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи.