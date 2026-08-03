Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный испанский клуб выдвинул условие Цыганкову
Испания
03 августа 2026, 20:48 | Обновлено 03 августа 2026, 21:26
2149
5

Известный испанский клуб выдвинул условие Цыганкову

Для оформления трансфера в «Сельту» Виктору необходимо снизить зарплату

03 августа 2026, 20:48 | Обновлено 03 августа 2026, 21:26
2149
5 Comments
Известный испанский клуб выдвинул условие Цыганкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Испанская «Сельта» проявляет интерес к вингеру «Жироны» Виктору Цыганкову.

По информации источников, клуб из Виго уже обращался по поводу возможности перехода 28-летнего украинца. В то же время оформить сделку будет сложно из-за высокой зарплаты футболиста и его трансферной стоимости.

Единственным реалистичным вариантом для перехода может стать ситуация, при которой Виктор согласится на значительно более низкую зарплату, чем та, которую он получает в «Жироне».

При этом главной трансферной целью «Сельты» остается другой вингер – 22-летний Фер Лопес, который в прошлом сезоне выступал за клуб на правах аренды из «Вулверхэмптона».

За время выступлений в составе каталонцев Цыганков провел 119 матчей, забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи.

По теме:
Осталось несколько дней. Барселона близка к возвращению звездного защитника
Фенербахче нацелился на звезду МЮ, от которой отказалась Барселона
Журналист: «Этот клуб уже предпринимает попытки арендовать Мудрика у Челси»
Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Сельта
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. 40-летний Джеко подписал контракт с клубом Бундеслиги
Футбол | 03 августа 2026, 18:45 0
ОФИЦИАЛЬНО. 40-летний Джеко подписал контракт с клубом Бундеслиги
ОФИЦИАЛЬНО. 40-летний Джеко подписал контракт с клубом Бундеслиги

Эдин решил остаться в Шальке

Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Футбол | 03 августа 2026, 07:32 7
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол

Футболист настроен завоевать место в составе «Челси»

Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Футбол | 03.08.2026, 01:23
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Бокс | 03.08.2026, 11:54
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Мудрик получил вариант продолжения карьеры от легенды Челси
Футбол | 03.08.2026, 13:27
Мудрик получил вариант продолжения карьеры от легенды Челси
Мудрик получил вариант продолжения карьеры от легенды Челси
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ОЛійник, то куди ж він переходить в Челсі чи в Сельту?
Ответить
+8
Показать Скрыть 3 ответа
Вот оно что! А я думаю, почему он не хочет в Трабзон?
А он на зарплате у Челси!
Ответить
0
Популярные новости
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
02.08.2026, 23:55 84
Футбол
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
02.08.2026, 08:44 5
Футбол
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
02.08.2026, 08:32 5
Футбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
03.08.2026, 00:44 1
Бокс
Александр УСИК: «Это особенный боксер. Он – будущее»
Александр УСИК: «Это особенный боксер. Он – будущее»
01.08.2026, 23:08
Бокс
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
02.08.2026, 09:12 65
Футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
03.08.2026, 02:02 4
Бокс
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
03.08.2026, 05:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем