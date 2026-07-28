Виктор Цыганков дал официальный ответ Трабзонспору

Турецкий «Трабзонспор» решил приостановить переговоры о переходе украинского вингера Виктора Цыганкова.

Как сообщают турецкие СМИ, главной причиной стала неопределенность самого футболиста. Цыганков не желает продолжать карьеру в чемпионате Турции и не принял положительного решения относительно возможного перехода.

Руководство «Трабзонспора» долгое время рассматривало 28-летнего украинца как один из главных вариантов для усиления правого фланга атаки. Однако из-за паузы в переговорах клуб начал активнее работать над альтернативными кандидатами.

Среди других претендентов турецкой команды называются Джанлука Престьянни из «Бенфики» и чилийский вингер Дарио Осорио. Именно Осорио на данный момент считается наиболее реальным вариантом для «Трабзонспора».