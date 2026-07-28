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  4. Виктор Цыганков дал официальный ответ Трабзонспору
Испания
28 июля 2026, 08:32 |
2307
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Виктор Цыганков дал официальный ответ Трабзонспору

Украинец не желает переезжать в Турцию

28 июля 2026, 08:32 |
2307
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Виктор Цыганков дал официальный ответ Трабзонспору
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» решил приостановить переговоры о переходе украинского вингера Виктора Цыганкова.

Как сообщают турецкие СМИ, главной причиной стала неопределенность самого футболиста. Цыганков не желает продолжать карьеру в чемпионате Турции и не принял положительного решения относительно возможного перехода.

Руководство «Трабзонспора» долгое время рассматривало 28-летнего украинца как один из главных вариантов для усиления правого фланга атаки. Однако из-за паузы в переговорах клуб начал активнее работать над альтернативными кандидатами.

Среди других претендентов турецкой команды называются Джанлука Престьянни из «Бенфики» и чилийский вингер Дарио Осорио. Именно Осорио на данный момент считается наиболее реальным вариантом для «Трабзонспора».

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трансферы Трабзонспор Жирона Мидтьюлланд Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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Молодець наші динамівці на кую крутили всі  турецькі команди 
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