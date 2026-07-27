Знаменитый клуб принял решение приобрести Довбика и Цыганкова
«Трабзонспор» планирует грандиозную перестройку атакующей линии
Турецкий «Трабзонспор» планирует усилить атакующую линию двумя футболистами сборной Украины.
По информации турецкого журналиста Сафы Джана Конуксевера, главный тренер команды Фатих Текке определил приоритеты на летнее трансферное окно. Первой целью клуба является вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков.
Также в шорт-листе «Трабзонспора» находится нападающий итальянской «Ромы» Артем Довбик. Украинец рассматривается как один из главных вариантов для усиления атаки.
Помимо двух лидеров сборной Украины, турецкий клуб следит за 22-летним чилийским вингером датского «Мидтьюлланда» Дарио Осорио.
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