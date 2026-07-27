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  4. Знаменитый клуб принял решение приобрести Довбика и Цыганкова
Италия
27 июля 2026, 07:02 |
958
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Знаменитый клуб принял решение приобрести Довбика и Цыганкова

«Трабзонспор» планирует грандиозную перестройку атакующей линии

27 июля 2026, 07:02 |
958
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Знаменитый клуб принял решение приобрести Довбика и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» планирует усилить атакующую линию двумя футболистами сборной Украины.

По информации турецкого журналиста Сафы Джана Конуксевера, главный тренер команды Фатих Текке определил приоритеты на летнее трансферное окно. Первой целью клуба является вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков.

Также в шорт-листе «Трабзонспора» находится нападающий итальянской «Ромы» Артем Довбик. Украинец рассматривается как один из главных вариантов для усиления атаки.

Помимо двух лидеров сборной Украины, турецкий клуб следит за 22-летним чилийским вингером датского «Мидтьюлланда» Дарио Осорио.

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трансферы Трабзонспор Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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