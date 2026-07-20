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Испания
20 июля 2026, 03:32 |
213
0

Цыганков решил заработать баснословные деньги в новом клубе

Виктор запросил у руководства «Трабзонспора» зарплату в размере 7 млн евро

20 июля 2026, 03:32 |
213
0
Цыганков решил заработать баснословные деньги в новом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков выдвинул финансовые требования турецкому «Трабзонспору», который заинтересован в его подписании.

По информации СМИ, 28-летний футболист попросил у руководства клуба зарплату в размере 7 миллионов евро по контракту. Именно высокие финансовые требования украинца могут стать главным препятствием для успешного завершения переговоров между сторонами.

В настоящее время самую высокую зарплату в «Трабзонспоре» получает Андре Онана – 4,3 миллиона евро в год.

Украинец выступает за «Жирону» с января 2023 года. За три с половиной сезона в составе каталонского клуба он провёл результативный отрезок карьеры, отличившись 20 забитыми мячами и 23 голевыми передачами.

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трансферы Трабзонспор Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
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