Цыганков решил заработать баснословные деньги в новом клубе
Виктор запросил у руководства «Трабзонспора» зарплату в размере 7 млн евро
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков выдвинул финансовые требования турецкому «Трабзонспору», который заинтересован в его подписании.
По информации СМИ, 28-летний футболист попросил у руководства клуба зарплату в размере 7 миллионов евро по контракту. Именно высокие финансовые требования украинца могут стать главным препятствием для успешного завершения переговоров между сторонами.
В настоящее время самую высокую зарплату в «Трабзонспоре» получает Андре Онана – 4,3 миллиона евро в год.
Украинец выступает за «Жирону» с января 2023 года. За три с половиной сезона в составе каталонского клуба он провёл результативный отрезок карьеры, отличившись 20 забитыми мячами и 23 голевыми передачами.
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