Черноморец решает вопрос с переходом игрока Шахтера

Из ряда футболистов, прибывших в период межсезонья в Одессу с целью трудоустройства в «Черноморце», на сегодняшний день не все получили статус полноправных членов клуба.

Как стало известно Sport.ua, 25-летний левый вингер Артем Шулянский, приглашенный с целью просмотра из «Александрии», одесской команде не подошел и накануне старта сезона 2026/27 вынужден был покинуть ее расположение.

Что касается другого игрока, который может из разряда потенциальных перейти к полноправным новичкам, 22-летнего полузащитника Олега Пушкарева, то вопрос о его переходе в «Черноморец» до сих пор остается открытым. В прошлом сезоне этот футболист играл на правах аренды в «Кудровке», которую оставил по истечении срока соглашения. Теперь он намерен продолжить свою профессиональную карьеру в Одессе, о чем «Черноморец» ведет переговоры с донецким «Шахтером», с которым у Пушкарева действующий контракт.

В список новых футболистов команды «моряков» вошли вратарь Назар Байда, Сергей Корнийчук, Дмитрий Клёц, Марьян Фарина и Джерри Йока. Еще один игрок – Даниил Алефиренко, в прошлом месяце присоединившийся к «Черноморцу», ранее уже выступал в его составе.

Сейчас «Черноморец» имеет возможность подписывать соглашения и регистрировать новичков или тех, кто изъявил желание вернуться в этот клуб. Ведь от проблем с трансферными банами недавно удалось избавиться.

Ранее «Черноморец» подписал игроков «Динамо», «Шахтера» и «Полесья».