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Вторая лига
Полтава-2
02.08.2026 12:00 – 81 0 : 0
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
02 августа 2026, 13:05 | Обновлено 02 августа 2026, 13:39
158
0

Полтава-2 – Металлург, Диназ – Днестр, Вильхивцы – Нива-2. Смотреть LIVE

Смотрите 2 августа видеотрансляцию матчей 1-го тура Второй лиги

02 августа 2026, 13:05 | Обновлено 02 августа 2026, 13:39
158
0
Полтава-2 – Металлург, Диназ – Днестр, Вильхивцы – Нива-2. Смотреть LIVE
ФК Металлург Запорожье
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2 августа проходят матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.

Вторая лига. 2 августа 2026

  • 12:00. Полтава-2 – Металлург Запорожье
  • 13:00. Диназ Вышгород – Днестр Залещики
  • 16:00. Вильхивцы – Самбор-Нива-2

12:00. Полтава-2 – Металлург Запорожье

13:00. Диназ Вышгород – Днестр Залещики

16:00. Вильхивцы – Самбор-Нива-2

Турнирная таблица

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Брацлав 1 1 0 0 3 - 2 09.08.26 03:00 Вильховцы - Брацлав01.08.26 Брацлав 3:2 Подолье 3
2 Нива Винница 1 1 0 0 2 - 1 08.08.26 03:00 Подолье - Нива Винница01.08.26 Нива Винница 2:1 Рух Львов 3
3 Скала 1911 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 03:00 Скала 1911 - Диназ 0
4 Вильховцы 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 16:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь 0
5 Нива-2 Тернополь 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 16:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь 0
6 Днестр Залещики 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 13:00 Диназ - Днестр Залещики 0
7 Диназ 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 13:00 Диназ - Днестр Залещики 0
8 Подолье 1 0 0 1 2 - 3 08.08.26 03:00 Подолье - Нива Винница01.08.26 Брацлав 3:2 Подолье 0
9 Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 15.08.26 03:00 Диназ - Рух Львов01.08.26 Нива Винница 2:1 Рух Львов 0
Полная таблица
Группа B Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Пенуэл 1 1 0 0 1 - 0 08.08.26 03:00 Пенуэл - Полтава-201.08.26 Карбон 0:1 Пенуэл 3
2 Александрия-2 1 1 0 0 1 - 0 09.08.26 03:00 Александрия-2 - Металлург Зп31.07.26 Тростянец 0:1 Александрия-2 3
3 Ребел 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 03:00 Атлет - Ребел 0
4 Полтава-2 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 12:00 Полтава-2 - Металлург Зп 0
5 Атлет 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 03:00 Атлет - Ребел 0
6 Авангард Лозовая 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 03:00 Тростянец - Авангард Лозовая 0
7 Металлург Зп 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 12:00 Полтава-2 - Металлург Зп 0
8 Тростянец 1 0 0 1 0 - 1 08.08.26 03:00 Тростянец - Авангард Лозовая31.07.26 Тростянец 0:1 Александрия-2 0
9 Карбон 1 0 0 1 0 - 1 09.08.26 03:00 Ребел - Карбон01.08.26 Карбон 0:1 Пенуэл 0
Полная таблица

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Полтава-2 Металлург Запорожье Диназ Вышгород Днестр Залещики Вильхивцы Самбор-Нива-2 Тернополь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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