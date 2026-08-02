Полтава-2 – Металлург, Диназ – Днестр, Вильхивцы – Нива-2. Смотреть LIVE

2 августа проходят матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.

Вторая лига. 2 августа 2026

12:00. Полтава-2 – Металлург Запорожье

13:00. Диназ Вышгород – Днестр Залещики

16:00. Вильхивцы – Самбор-Нива-2

12:00. Полтава-2 – Металлург Запорожье

13:00. Диназ Вышгород – Днестр Залещики

16:00. Вильхивцы – Самбор-Нива-2

Турнирная таблица

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Брацлав 1 1 0 0 3 - 2 09.08.26 03:00 Вильховцы - Брацлав 01.08.26 Брацлав 3:2 Подолье 3 2 Нива Винница 1 1 0 0 2 - 1 08.08.26 03:00 Подолье - Нива Винница 01.08.26 Нива Винница 2:1 Рух Львов 3 3 Скала 1911 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 03:00 Скала 1911 - Диназ 0 4 Вильховцы 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 16:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь 0 5 Нива-2 Тернополь 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 16:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь 0 6 Днестр Залещики 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 13:00 Диназ - Днестр Залещики 0 7 Диназ 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 13:00 Диназ - Днестр Залещики 0 8 Подолье 1 0 0 1 2 - 3 08.08.26 03:00 Подолье - Нива Винница 01.08.26 Брацлав 3:2 Подолье 0 9 Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 15.08.26 03:00 Диназ - Рух Львов 01.08.26 Нива Винница 2:1 Рух Львов 0 Полная таблица