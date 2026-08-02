02.08.2026 12:00 – 81’ 0 : 0
Украина. Вторая лига02 августа 2026, 13:05 | Обновлено 02 августа 2026, 13:39
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Полтава-2 – Металлург, Диназ – Днестр, Вильхивцы – Нива-2. Смотреть LIVE
Смотрите 2 августа видеотрансляцию матчей 1-го тура Второй лиги
02 августа 2026, 13:05 | Обновлено 02 августа 2026, 13:39
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Полная таблица
Полная таблица
2 августа проходят матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.
Вторая лига. 2 августа 2026
- 12:00. Полтава-2 – Металлург Запорожье
- 13:00. Диназ Вышгород – Днестр Залещики
- 16:00. Вильхивцы – Самбор-Нива-2
12:00. Полтава-2 – Металлург Запорожье
13:00. Диназ Вышгород – Днестр Залещики
16:00. Вильхивцы – Самбор-Нива-2
Турнирная таблица
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Брацлав
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|09.08.26 03:00 Вильховцы - Брацлав01.08.26 Брацлав 3:2 Подолье
|3
|2
|Нива Винница
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|08.08.26 03:00 Подолье - Нива Винница01.08.26 Нива Винница 2:1 Рух Львов
|3
|3
|Скала 1911
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|08.08.26 03:00 Скала 1911 - Диназ
|0
|4
|Вильховцы
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 16:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь
|0
|5
|Нива-2 Тернополь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 16:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь
|0
|6
|Днестр Залещики
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 13:00 Диназ - Днестр Залещики
|0
|7
|Диназ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 13:00 Диназ - Днестр Залещики
|0
|8
|Подолье
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|08.08.26 03:00 Подолье - Нива Винница01.08.26 Брацлав 3:2 Подолье
|0
|9
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|15.08.26 03:00 Диназ - Рух Львов01.08.26 Нива Винница 2:1 Рух Львов
|0
|Группа B
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Пенуэл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|08.08.26 03:00 Пенуэл - Полтава-201.08.26 Карбон 0:1 Пенуэл
|3
|2
|Александрия-2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|09.08.26 03:00 Александрия-2 - Металлург Зп31.07.26 Тростянец 0:1 Александрия-2
|3
|3
|Ребел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.26 03:00 Атлет - Ребел
|0
|4
|Полтава-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 12:00 Полтава-2 - Металлург Зп
|0
|5
|Атлет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.26 03:00 Атлет - Ребел
|0
|6
|Авангард Лозовая
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|08.08.26 03:00 Тростянец - Авангард Лозовая
|0
|7
|Металлург Зп
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 12:00 Полтава-2 - Металлург Зп
|0
|8
|Тростянец
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|08.08.26 03:00 Тростянец - Авангард Лозовая31.07.26 Тростянец 0:1 Александрия-2
|0
|9
|Карбон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|09.08.26 03:00 Ребел - Карбон01.08.26 Карбон 0:1 Пенуэл
|0
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