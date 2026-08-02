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Вторая лига
Полтава-2
02.08.2026 12:00 – FT 0 : 0
Металлург Зп
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Украина. Вторая лига
02 августа 2026, 18:03 |
108
0

Днестр начал сезон с ничьей. Результаты матчей Второй лиги

Во Второй лиге прошли поединки первого тура

02 августа 2026, 18:03 |
108
0
Днестр начал сезон с ничьей. Результаты матчей Второй лиги
ФК Днестр
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В воскресенье, 2 августа, во Второй лиге продолжилась игровая программа первого тура. Команды групп А и Б провели три поединка.

Выступавший в прошлом сезоне в Первой лиге запорожский «Металлург» отправился в гости к СК «Полтава-2». Поединок завершился нулевой ничьей.

В группе А матчи прошли более результативно. «Диназ» и «Днестр» сыграли вничью 3:3. «Самбор-Нива-2» в гостях со счетом 3:2 обыграла ФК «Вильхивцы».

Вторая лига. 1-й тур. 2 августа

СК «Полтава-2» – «Металлург» Запорожье – 0:0

«Диназ» – «Днестр» – 3:3

Голы: Дорош, 25, Сорока, 28, Кононенко, 59 – Палагнюк, 10 (пенальти), Кириенко, 84, 90

ФК «Вильхивцы» – «Самбор-Нива-2» – 2:3

Голы: Гуменяк, 15, Максименко, 58 – Дудик, 21, Бидзинский, 25, Мендрук, 61

Видеозаписи матчей

СК «Полтава-2» – «Металлург» Запорожье – 0:0

«Диназ» – «Днестр» – 3:3

ФК «Вильхивцы» – «Самбор-Нива-2» – 2:3

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Диназ Вышгород Днестр Залещики Полтава-2 Металлург Запорожье Вильхивцы Самбор-Нива-2 Тернополь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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