Днестр начал сезон с ничьей. Результаты матчей Второй лиги

В воскресенье, 2 августа, во Второй лиге продолжилась игровая программа первого тура. Команды групп А и Б провели три поединка.

Выступавший в прошлом сезоне в Первой лиге запорожский «Металлург» отправился в гости к СК «Полтава-2». Поединок завершился нулевой ничьей.

В группе А матчи прошли более результативно. «Диназ» и «Днестр» сыграли вничью 3:3. «Самбор-Нива-2» в гостях со счетом 3:2 обыграла ФК «Вильхивцы».

Вторая лига. 1-й тур. 2 августа

СК «Полтава-2» – «Металлург» Запорожье – 0:0

«Диназ» – «Днестр» – 3:3

Голы: Дорош, 25, Сорока, 28, Кононенко, 59 – Палагнюк, 10 (пенальти), Кириенко, 84, 90

ФК «Вильхивцы» – «Самбор-Нива-2» – 2:3

Голы: Гуменяк, 15, Максименко, 58 – Дудик, 21, Бидзинский, 25, Мендрук, 61

Видеозаписи матчей

СК «Полтава-2» – «Металлург» Запорожье – 0:0

«Диназ» – «Днестр» – 3:3

ФК «Вильхивцы» – «Самбор-Нива-2» – 2:3