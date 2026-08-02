Днестр начал сезон с ничьей. Результаты матчей Второй лиги
Во Второй лиге прошли поединки первого тура
В воскресенье, 2 августа, во Второй лиге продолжилась игровая программа первого тура. Команды групп А и Б провели три поединка.
Выступавший в прошлом сезоне в Первой лиге запорожский «Металлург» отправился в гости к СК «Полтава-2». Поединок завершился нулевой ничьей.
В группе А матчи прошли более результативно. «Диназ» и «Днестр» сыграли вничью 3:3. «Самбор-Нива-2» в гостях со счетом 3:2 обыграла ФК «Вильхивцы».
Вторая лига. 1-й тур. 2 августа
СК «Полтава-2» – «Металлург» Запорожье – 0:0
«Диназ» – «Днестр» – 3:3
Голы: Дорош, 25, Сорока, 28, Кононенко, 59 – Палагнюк, 10 (пенальти), Кириенко, 84, 90
ФК «Вильхивцы» – «Самбор-Нива-2» – 2:3
Голы: Гуменяк, 15, Максименко, 58 – Дудик, 21, Бидзинский, 25, Мендрук, 61
Видеозаписи матчей
СК «Полтава-2» – «Металлург» Запорожье – 0:0
«Диназ» – «Днестр» – 3:3
ФК «Вильхивцы» – «Самбор-Нива-2» – 2:3
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