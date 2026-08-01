ФОТО. Мальдера приехал в Украину. Тренер сборной – на матче УПЛ

1 августа проходит матч 1-го тура чемпионата Украины между Харьковом и Вересом.

На встречу УПЛ прибыл наставник сборной Украины Андреа Мальдера. Сообщается, что итальянский специалист находится в Украине несколько дней.

Сборная Украины свои следующие матчи сыграет осенью в Лиге наций. Соперниками будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.