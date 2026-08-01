Украина. Премьер лига01 августа 2026, 16:59 | Обновлено 01 августа 2026, 17:46
1125
3
ФОТО. Мальдера приехал в Украину. Тренер сборной – на матче УПЛ
Мальдера смотрит матч Харькова и Вереса
01 августа 2026, 16:59 | Обновлено 01 августа 2026, 17:46
1125
Подпишитесь на новости Sport.ua
1 августа проходит матч 1-го тура чемпионата Украины между Харьковом и Вересом.
На встречу УПЛ прибыл наставник сборной Украины Андреа Мальдера. Сообщается, что итальянский специалист находится в Украине несколько дней.
Сборная Украины свои следующие матчи сыграет осенью в Лиге наций. Соперниками будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2026, 02:17 9
Президент УАФ не общается с Пирло
Футбол | 01 августа 2026, 08:32 11
Клуб будет готовиться к следующим матчам в Люблине
Бокс | 01.08.2026, 05:32
Футбол | 01.08.2026, 14:47
Футбол | 31.07.2026, 18:10
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
І Ребров сидів в тій ложі...
Залітний чи точніше заїжджий тренер
Він, мабуть, там на своєму гарячому кріслі під час спеки закуняв
Популярные новости
01.08.2026, 09:22
01.08.2026, 08:57 19
30.07.2026, 22:42 33
01.08.2026, 08:07 4
30.07.2026, 17:05 5
31.07.2026, 09:32
30.07.2026, 23:48 39
01.08.2026, 06:59 106