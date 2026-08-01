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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 16:59 | Обновлено 01 августа 2026, 17:46
1125
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ФОТО. Мальдера приехал в Украину. Тренер сборной – на матче УПЛ

Мальдера смотрит матч Харькова и Вереса

01 августа 2026, 16:59 | Обновлено 01 августа 2026, 17:46
1125
3 Comments
ФОТО. Мальдера приехал в Украину. Тренер сборной – на матче УПЛ
ФК Шахтер. Андреа Мальдера
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1 августа проходит матч 1-го тура чемпионата Украины между Харьковом и Вересом.

На встречу УПЛ прибыл наставник сборной Украины Андреа Мальдера. Сообщается, что итальянский специалист находится в Украине несколько дней.

Сборная Украины свои следующие матчи сыграет осенью в Лиге наций. Соперниками будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.

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Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Харьков Харьков - Верес Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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І Ребров сидів в тій ложі...
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Залітний чи точніше заїжджий тренер 
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Він, мабуть, там на своєму гарячому кріслі під час спеки закуняв
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