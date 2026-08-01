Металлист – Пробой – 3:1. Все решили до перерыва. Видео голов и обзор матча

В субботу, 1 августа, в Ужгороде состоялся поединок 2-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал «Пробой» и одержал победу со счетом 3:1.

На 26-й минуте поединка арбитр назначил 11-метровый в ворота «Пробоя». Пенальти уверенно реализовал Даниил Приходько, разведя голкипера и мяч по разным углам.

На 32-й минуте харьковчане забили второй мяч. Автором гола стал Дениэль Вернаттус. А спустя 5 минут Вернаттус оформил дубль.

В конце первого тайма «Пробой» отыграл один мяч. На 45-й минуте Максим Гирный реализовал пенальти.

Во втором тайме темп игры был ниже. «Металлист» играл по счету, ну и жаркая погода давала о себе знать. В результате счет не изменился, и харьковский клуб отпраздновал победу.

Первая лига. 2-й тур. Ужгород, стадион «Авангард». 1 августа

«Металлист» (Харьков) – «Пробой» (Городенка) – 3:1

Голы: Приходько, 27 (пенальти), Вернаттус, 32, 37 – Гирный, 45 (пенальти)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча