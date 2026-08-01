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Первая лига
Металлист
01.08.2026 13:00 – FT 3 : 1
Пробой
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Украина. Первая лига
01 августа 2026, 20:21 |
45
0

Металлист – Пробой – 3:1. Все решили до перерыва. Видео голов и обзор матча

Все голы команды забили в первом тайме

01 августа 2026, 20:21 |
45
0
Металлист – Пробой – 3:1. Все решили до перерыва. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист
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В субботу, 1 августа, в Ужгороде состоялся поединок 2-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал «Пробой» и одержал победу со счетом 3:1.

На 26-й минуте поединка арбитр назначил 11-метровый в ворота «Пробоя». Пенальти уверенно реализовал Даниил Приходько, разведя голкипера и мяч по разным углам.

На 32-й минуте харьковчане забили второй мяч. Автором гола стал Дениэль Вернаттус. А спустя 5 минут Вернаттус оформил дубль.

В конце первого тайма «Пробой» отыграл один мяч. На 45-й минуте Максим Гирный реализовал пенальти.

Во втором тайме темп игры был ниже. «Металлист» играл по счету, ну и жаркая погода давала о себе знать. В результате счет не изменился, и харьковский клуб отпраздновал победу.

Первая лига. 2-й тур. Ужгород, стадион «Авангард». 1 августа

«Металлист» (Харьков) – «Пробой» (Городенка) – 3:1

Голы: Приходько, 27 (пенальти), Вернаттус, 32, 37 – Гирный, 45 (пенальти)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

83’
Максим Гирный (Пробой) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Гирный (Пробой).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Вернаттус (Металлист).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Вернаттус (Металлист).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Приходько (Металлист).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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