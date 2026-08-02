Андрей АНИЩЕНКО: «Первый тайм стал определяющим»

В субботу, 1 августа, в матче 2-го тура Первой лиги «Металлист» принимал «Пробой». Поединок завершился победой харьковского клуба со счетом 3:1. Итог противостояния подвел главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко.

– Во-первых, после предыдущей игры мы произвели определенные изменения – и в составе команды, и в самом ведении игры. Во-вторых, сегодня первый тайм стал определяющим и не только по счету. В нашем исполнении первая половина получилась качественной, забивали очень хорошие мячи. Немного помог пенальти, но ребята его заработали, молодцы. Правда, чуть-чуть не доиграли: последние несколько минут тайма были не такими собранными.

Но повторюсь, считаю, что именно первая часть матча определила победителя, ведь второй тайм в такую ​​жару обе команды играли на истощение. Было видно, что сил отдано немало. Впрочем, мы выдержали напор в первые минуты после перерыва, когда соперник прижал нас. И еще раз скажу: угрозу они создавали, по-моему, за счет стандартных положений. Было два достаточно опасных штрафных удара. Было тяжело, но мы выдержали. А в конце матча могли еще увеличить счет. В общем, не сказал бы, что мы отсиживались в обороне. Держали как могли – результат есть.

– Сегодня несколько игроков, в частности, Максим Ориховский и Даниэль Вернаттус, действовали не на тех позициях, на которых их привыкли видеть. Какова была основная идея этих изменений и достигли ли вы желаемого?

– Как я уже говорил, после предыдущей игры нужно менять. Мы сделали перестановку на нескольких позициях. Ребята сегодня отработали очень хорошо.

– Такое раннее время начала матча при температуре +35 – по вашему мнению, это не слишком сурово по отношению к футболистам?

– Это ни в коем случае не придает футболу яркости. Пожалуй, было бы интереснее, в том числе болельщикам, если бы игра начиналась в другое время. Но имеем то, что имеем.