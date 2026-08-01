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Первая лига
Металлист
01.08.2026 13:00 - : -
Пробой
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Украина. Первая лига
01 августа 2026, 00:12 | Обновлено 01 августа 2026, 00:17
14
0

Металлист – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 1 августа в 13:00 по Киеву

01 августа 2026, 00:12 | Обновлено 01 августа 2026, 00:17
14
0
Металлист – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металист
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В субботу, 1 августа, состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Металлист

Прошлый сезон в исполнении харьковчан получился довольно посредственным. После 30 туров Первой лиги Украины на балансе «Металлиста» было 37 очков, благодаря которым он смог занять 7-е место общего зачета. Хотя даже расстояние от 11-го места составляло всего 1 балл.

В Кубке Украины в прошлом году коллектив вылетел на стадии 1/16 финала, уступив «ЛНЗ» со счетом 2:0. Текущий сезон Первой лиги команда также начала с проигрыша – «желто-зеленые» уступили 2:1 «Куликову-Белке».

Пробой Городенка

Как для дебютанта Первой лиги прошлогодние результаты Пробоя выглядят даже неплохо. За 30 игр Первой лиги команде удалось набрать 36 баллов, благодаря которым она заняла 6-ю строчку общего зачета. Однако как и в случае «Металлиста», расстояние от конкурентов было минимальным.

Из Кубка Украины коллектив вылетел от того же ЛНЗ со счетом 0:1. В 1-м туре текущего сезона Первой лиги «Пробой» удалось сыграть вничью 2:2 с «Ингульцем».

Личные встречи

Коллективы встречались между собой дважды в течение предыдущего сезона. 1 матч завершился вничью, а в другом победу со счетом 2:1 завоевал «Металлист».

Прогноз

Оба клуба не удивили в 1-м туре, так что очень забивной игры я не ожидаю. Поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.53.

Прогноз Sport.ua
Металлист
1 августа 2026 -
13:00
Пробой
Тотал менее 2.5 1.53 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Металлист Харьков Пробой Городенка прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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