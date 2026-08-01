Турецкий гранд готовит заманчивое предложение Де Брюйне

«Галатасарай» планирует усилить состав 35-летним полузащитником «Наполи» и сборной Бельгии Кевином Де Брюйне.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, стамбульский клуб рассчитывает на успех в переговорах с итальянцами, для которых уже готовится соответствующее предложение. Самому игроку чемпион Турции также готовит привлекательный контракт на два года.

В настоящее время у Де Брюйне остался еще один год по контракту с «Наполи». В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 21 матче в составе неаполитанцев, отличившись 5 голами и 4 голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 8 млн евро.