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Италия
01 августа 2026, 15:21 | Обновлено 01 августа 2026, 15:22
367
0

Турецкий гранд готовит заманчивое предложение Де Брюйне

«Галатасарай» хочет выкупить контракт бельгийца у «Наполи»

01 августа 2026, 15:21 | Обновлено 01 августа 2026, 15:22
367
0
Турецкий гранд готовит заманчивое предложение Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне
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«Галатасарай» планирует усилить состав 35-летним полузащитником «Наполи» и сборной Бельгии Кевином Де Брюйне.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, стамбульский клуб рассчитывает на успех в переговорах с итальянцами, для которых уже готовится соответствующее предложение. Самому игроку чемпион Турции также готовит привлекательный контракт на два года.

В настоящее время у Де Брюйне остался еще один год по контракту с «Наполи». В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 21 матче в составе неаполитанцев, отличившись 5 голами и 4 голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 8 млн евро.

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Кевин Де Брюйне Наполи чемпионат Италии по футболу чемпионат Турции по футболу Галатасарай
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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