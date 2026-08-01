Италия01 августа 2026, 13:47 | Обновлено 01 августа 2026, 13:48
134
0
100 лет Наполи. Гамшик и Мертенс – рекордсмены клуба за вековую историю
Вспомним игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей и забитых мячей в составе Наполи
01 августа 2026, 13:47 | Обновлено 01 августа 2026, 13:48
134
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
1 августа 2026 года футбольному клубу Наполи исполнилось 100 лет.
По этому поводу вспомним футболистов, оставивших самый большой след в истории «партенопейцев».
За столетнюю историю клуба наибольшее количество матчей сыграл словак Марек Гамшик (520), а наибольшее количество голов забил бельгиец Дрис Мертенс (148).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за Наполи во всех турнирах
- 520 – Марек Гамшик (Словакия)
- 508 – Джузеппе Брусколотти (Италия)
- 501 – Антонио Юлиано (Италия)
- 434 – Лоренцо Инсинье (Италия)
- 397 – Морено Феррарио (Италия)
- 397 – Дрис Мертенс (Бельгия)
- 364 – Петр Зелиньски (Польша)
- 349 – Хосе Кальехон (Испания)
- 322 – Чиро Феррара (Италия)
- 317 – Калиду Кулибали (Сенегал)
Лучшие бомбардиры в истории Наполи
- 148 – Дрис Мертенс (Бельгия)
- 122 – Лоренцо Инсинье (Италия)
- 121 – Марек Гамшик (Словакия)
- 115 – Диего Марадона (Аргентина)
- 108 – Аттила Саллустро (Италия)
- 104 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
- 103 – Антонио Вояк (Италия)
- 96 – Карека (Бразилия)
- 91 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
- 89 – Хосе Алтафини (Италия)
Buon centesimo compleanno @sscnapoli!💙 pic.twitter.com/zb3ON7YBcB— Lega Serie A (@SerieA) August 1, 2026
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2026, 02:17 9
Президент УАФ не общается с Пирло
Футбол | 01 августа 2026, 08:57 18
Украинец может продолжить карьеру в Ла Лиге
Футбол | 01.08.2026, 06:59
Футбол | 01.08.2026, 11:53
Футбол | 01.08.2026, 07:02
Комментарии 0
Популярные новости
30.07.2026, 09:16 15
31.07.2026, 06:23 11
30.07.2026, 10:22 5
30.07.2026, 11:36 12
01.08.2026, 05:32 5
30.07.2026, 16:25 42
31.07.2026, 08:15 5