100 лет Наполи. Гамшик и Мертенс – рекордсмены клуба за вековую историю

1 августа 2026 года футбольному клубу Наполи исполнилось 100 лет.

По этому поводу вспомним футболистов, оставивших самый большой след в истории «партенопейцев».

За столетнюю историю клуба наибольшее количество матчей сыграл словак Марек Гамшик (520), а наибольшее количество голов забил бельгиец Дрис Мертенс (148).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за Наполи во всех турнирах

520 – Марек Гамшик (Словакия)

508 – Джузеппе Брусколотти (Италия)

501 – Антонио Юлиано (Италия)

434 – Лоренцо Инсинье (Италия)

397 – Морено Феррарио (Италия)

397 – Дрис Мертенс (Бельгия)

364 – Петр Зелиньски (Польша)

349 – Хосе Кальехон (Испания)

322 – Чиро Феррара (Италия)

317 – Калиду Кулибали (Сенегал)

Лучшие бомбардиры в истории Наполи