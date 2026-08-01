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Италия
01 августа 2026, 13:47 | Обновлено 01 августа 2026, 13:48
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100 лет Наполи. Гамшик и Мертенс – рекордсмены клуба за вековую историю

Вспомним игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей и забитых мячей в составе Наполи

01 августа 2026, 13:47 | Обновлено 01 августа 2026, 13:48
134
0
100 лет Наполи. Гамшик и Мертенс – рекордсмены клуба за вековую историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Марек Гамшик
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1 августа 2026 года футбольному клубу Наполи исполнилось 100 лет.

По этому поводу вспомним футболистов, оставивших самый большой след в истории «партенопейцев».

За столетнюю историю клуба наибольшее количество матчей сыграл словак Марек Гамшик (520), а наибольшее количество голов забил бельгиец Дрис Мертенс (148).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за Наполи во всех турнирах

  • 520 – Марек Гамшик (Словакия)
  • 508 – Джузеппе Брусколотти (Италия)
  • 501 – Антонио Юлиано (Италия)
  • 434 – Лоренцо Инсинье (Италия)
  • 397 – Морено Феррарио (Италия)
  • 397 – Дрис Мертенс (Бельгия)
  • 364 – Петр Зелиньски (Польша)
  • 349 – Хосе Кальехон (Испания)
  • 322 – Чиро Феррара (Италия)
  • 317 – Калиду Кулибали (Сенегал)

Лучшие бомбардиры в истории Наполи

  • 148 – Дрис Мертенс (Бельгия)
  • 122 – Лоренцо Инсинье (Италия)
  • 121 – Марек Гамшик (Словакия)
  • 115 – Диего Марадона (Аргентина)
  • 108 – Аттила Саллустро (Италия)
  • 104 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
  • 103 – Антонио Вояк (Италия)
  • 96 – Карека (Бразилия)
  • 91 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
  • 89 – Хосе Алтафини (Италия)
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чемпионат Италии по футболу Серия A статистика Марек Гамшик Дрис Мертенс Наполи
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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