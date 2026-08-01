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Вторая лига
Брацлав
01.08.2026 12:00 – 45+ 1 : 2
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
01 августа 2026, 12:00 | Обновлено 01 августа 2026, 12:01
176
0

Брацлав – Подолье, Карбон – Пенуэл, Нива В – Рух. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 1 августа видеотрансляцию матчей 1-го тура Второй лиги

01 августа 2026, 12:00 | Обновлено 01 августа 2026, 12:01
176
0
Брацлав – Подолье, Карбон – Пенуэл, Нива В – Рух. Смотреть онлайн LIVE
ФК Нива Винница
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1 августа проходят матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.

Вторая лига. 1 августа 2026

  • 12:00. Брацлав – Подолье Хмельницкий
  • 14:00. Карбон Черкассы – Пенуэл Кривой Рог
  • 16:00. Нива Винница – Рух Львов

12:00. Брацлав – Подолье Хмельницкий

14:00. Карбон Черкассы – Пенуэл Кривой Рог

16:00. Нива Винница – Рух Львов

Турнирные таблицы

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 16:00 Нива Винница - Рух Львов 0
2 Нива Винница 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 16:00 Нива Винница - Рух Львов 0
3 Подолье 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 12:00 Брацлав - Подолье 0
4 Диназ 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 13:00 Диназ - Днестр Залещики 0
5 Скала 1911 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 03:00 Скала 1911 - Диназ 0
6 Вильховцы 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 16:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь 0
7 Нива-2 Тернополь 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 16:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь 0
8 Брацлав 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 12:00 Брацлав - Подолье 0
9 Днестр Залещики 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 13:00 Диназ - Днестр Залещики 0
Полная таблица
Группа B Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия-2 1 1 0 0 1 - 0 08.08.26 03:00 Александрия-2 - Металлург Зп31.07.26 Тростянец 0:1 Александрия-2 3
2 Полтава-2 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 12:00 Полтава-2 - Металлург Зп 0
3 Металлург Зп 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 12:00 Полтава-2 - Металлург Зп 0
4 Атлет 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 03:00 Атлет - Ребел 0
5 Ребел 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 03:00 Атлет - Ребел 0
6 Пенуэл 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 14:00 Карбон - Пенуэл 0
7 Карбон 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 14:00 Карбон - Пенуэл 0
8 Авангард Лозовая 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 03:00 Тростянец - Авангард Лозовая 0
9 Тростянец 1 0 0 1 0 - 1 08.08.26 03:00 Тростянец - Авангард Лозовая31.07.26 Тростянец 0:1 Александрия-2 0
Полная таблица

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Подолье).
11’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
9’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Брацлав.
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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Брацлав Подолье Хмельницкий Карбон Черкассы Нива Винница Пенуэл Кривой Рог Рух Львов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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