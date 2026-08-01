Брацлав – Подолье, Карбон – Пенуэл, Нива В – Рух. Смотреть онлайн LIVE

1 августа проходят матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.

Вторая лига. 1 августа 2026

12:00. Брацлав – Подолье Хмельницкий

14:00. Карбон Черкассы – Пенуэл Кривой Рог

16:00. Нива Винница – Рух Львов

12:00. Брацлав – Подолье Хмельницкий

14:00. Карбон Черкассы – Пенуэл Кривой Рог

16:00. Нива Винница – Рух Львов

Турнирные таблицы

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 16:00 Нива Винница - Рух Львов 0 2 Нива Винница 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 16:00 Нива Винница - Рух Львов 0 3 Подолье 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 12:00 Брацлав - Подолье 0 4 Диназ 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 13:00 Диназ - Днестр Залещики 0 5 Скала 1911 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 03:00 Скала 1911 - Диназ 0 6 Вильховцы 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 16:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь 0 7 Нива-2 Тернополь 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 16:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь 0 8 Брацлав 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 12:00 Брацлав - Подолье 0 9 Днестр Залещики 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 13:00 Диназ - Днестр Залещики 0 Полная таблица