Украина. Вторая лига01 августа 2026, 12:00 | Обновлено 01 августа 2026, 12:01
176
0
Брацлав – Подолье, Карбон – Пенуэл, Нива В – Рух. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 1 августа видеотрансляцию матчей 1-го тура Второй лиги
01 августа 2026, 12:00 | Обновлено 01 августа 2026, 12:01
176
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Полная таблица
Полная таблица
1 августа проходят матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.
Вторая лига. 1 августа 2026
- 12:00. Брацлав – Подолье Хмельницкий
- 14:00. Карбон Черкассы – Пенуэл Кривой Рог
- 16:00. Нива Винница – Рух Львов
12:00. Брацлав – Подолье Хмельницкий
14:00. Карбон Черкассы – Пенуэл Кривой Рог
16:00. Нива Винница – Рух Львов
Турнирные таблицы
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.26 16:00 Нива Винница - Рух Львов
|0
|2
|Нива Винница
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.26 16:00 Нива Винница - Рух Львов
|0
|3
|Подолье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.26 12:00 Брацлав - Подолье
|0
|4
|Диназ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 13:00 Диназ - Днестр Залещики
|0
|5
|Скала 1911
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|08.08.26 03:00 Скала 1911 - Диназ
|0
|6
|Вильховцы
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 16:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь
|0
|7
|Нива-2 Тернополь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 16:00 Вильховцы - Нива-2 Тернополь
|0
|8
|Брацлав
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.26 12:00 Брацлав - Подолье
|0
|9
|Днестр Залещики
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 13:00 Диназ - Днестр Залещики
|0
|Группа B
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия-2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|08.08.26 03:00 Александрия-2 - Металлург Зп31.07.26 Тростянец 0:1 Александрия-2
|3
|2
|Полтава-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 12:00 Полтава-2 - Металлург Зп
|0
|3
|Металлург Зп
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 12:00 Полтава-2 - Металлург Зп
|0
|4
|Атлет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.26 03:00 Атлет - Ребел
|0
|5
|Ребел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.26 03:00 Атлет - Ребел
|0
|6
|Пенуэл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.26 14:00 Карбон - Пенуэл
|0
|7
|Карбон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.26 14:00 Карбон - Пенуэл
|0
|8
|Авангард Лозовая
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|08.08.26 03:00 Тростянец - Авангард Лозовая
|0
|9
|Тростянец
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|08.08.26 03:00 Тростянец - Авангард Лозовая31.07.26 Тростянец 0:1 Александрия-2
|0
События матча
32’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Подолье).
11’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
9’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Брацлав.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2026, 06:59 99
В клубе ожидают, что футболист вернётся в состав
Футбол | 01 августа 2026, 11:16 3
Кравченко выразил недовольство результатами жеребьевки
Футбол | 01.08.2026, 08:57
Футбол | 01.08.2026, 07:29
Бокс | 01.08.2026, 04:18
Комментарии 0
Популярные новости
01.08.2026, 02:17 9
31.07.2026, 06:23 11
30.07.2026, 13:55 25
30.07.2026, 10:22 5
30.07.2026, 11:13 35
30.07.2026, 08:57 1
30.07.2026, 11:36 12