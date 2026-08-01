Успешный дебют Брацлава. Результаты первого тура Второй лиги
Во Второй лиге прошли поединки первого тура
В субботу, 1 августа, во Второй лиге продолжилась игровая программа первого тура. Команды групп А и Б провели три поединка.
Драматично сложился поединок «Брацлава» и «Подолья». Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте, но затем пропустили два мяча.
На 90-й минуте «Брацлав» отыгрался, а благодаря автоголу на 2-й компенсированной минуте вырвал победу.
В двух других поединках игрового дня «Пенуэл» обыграл «Карбон», а винницкая «Нива» на последних минутах вырвала победу в матче с «Рухом».
Вторая лига. 1-й тур. 1 августа
«Брацлав» – «Подолье» – 3:2
Голы: Федосов, 9, Школьный, 90, Илюхин, 90+2 (автогол) – Максимец, 11, Черненко, 32
«Карбон» – «Пенуэл» – 0:1
Гол: Носовский, 89
«Нива» Винница – Рух – 2:1
Голы: Погорелый, 34, Мельник, 90 – Угринчук, 85
Видеозаписи матчей
«Брацлав» – «Подолье» – 3:2
«Карбон» – «Пенуэл» – 0:1
«Нива» Винница – «Рух» – 2:1
События матча
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