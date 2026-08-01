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Вторая лига
Брацлав
01.08.2026 12:00 – FT 3 : 2
Подолье
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Украина. Вторая лига
01 августа 2026, 18:04 | Обновлено 01 августа 2026, 18:28
372
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Успешный дебют Брацлава. Результаты первого тура Второй лиги

Во Второй лиге прошли поединки первого тура

01 августа 2026, 18:04 | Обновлено 01 августа 2026, 18:28
372
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Успешный дебют Брацлава. Результаты первого тура Второй лиги
ФК Брацлав
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В субботу, 1 августа, во Второй лиге продолжилась игровая программа первого тура. Команды групп А и Б провели три поединка.

Драматично сложился поединок «Брацлава» и «Подолья». Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте, но затем пропустили два мяча.

На 90-й минуте «Брацлав» отыгрался, а благодаря автоголу на 2-й компенсированной минуте вырвал победу.

В двух других поединках игрового дня «Пенуэл» обыграл «Карбон», а винницкая «Нива» на последних минутах вырвала победу в матче с «Рухом».

Вторая лига. 1-й тур. 1 августа

«Брацлав» – «Подолье» – 3:2

Голы: Федосов, 9, Школьный, 90, Илюхин, 90+2 (автогол) – Максимец, 11, Черненко, 32

«Карбон» – «Пенуэл» – 0:1

Гол: Носовский, 89

«Нива» Винница – Рух – 2:1

Голы: Погорелый, 34, Мельник, 90 – Угринчук, 85

Видеозаписи матчей

«Брацлав» – «Подолье» – 3:2

«Карбон» – «Пенуэл» – 0:1

«Нива» Винница – «Рух» – 2:1

События матча

90’ +1
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Артур Илюхин (Подолье).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Школьный (Брацлав).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Подолье).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Максимец (Подолье).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Федосов (Брацлав).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Брацлав Подолье Хмельницкий Карбон Черкассы Пенуэл Кривой Рог Нива Винница Рух Львов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Цікава боротьба між командами. В усіх трьох матчах переможні голи забили на останніх хвилинах
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