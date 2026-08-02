Решение принято. Определилась судьба Романа Яремчука
Футболист покинет «Олимпиакос»
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук покинет «Олимпиакос» в ходе текущего трансферного окна.
По информации источника, в клубе уже давно рассматривали вариант с уходом одного из нападающих. Ожидалось, что команду могут покинуть Клейтон и как минимум один из дуэта Роман Яремчук – Мехди Тареми.
Украинский нападающий Роман Яремчук с июля 2024 года выступает за греческий «Олимпиакос».
За это время форвард провел в составе клуба 49 матчей во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми голами и отдал пять результативных передач.
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