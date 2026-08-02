Решение принято. Определилась судьба Романа Яремчука

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук покинет «Олимпиакос» в ходе текущего трансферного окна.

По информации источника, в клубе уже давно рассматривали вариант с уходом одного из нападающих. Ожидалось, что команду могут покинуть Клейтон и как минимум один из дуэта Роман Яремчук – Мехди Тареми.

Украинский нападающий Роман Яремчук с июля 2024 года выступает за греческий «Олимпиакос».

За это время форвард провел в составе клуба 49 матчей во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми голами и отдал пять результативных передач.