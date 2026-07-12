ОФИЦИАЛЬНО. Яремчук и Ко получили нового одноклубника из АПЛ

Греческий «Олимпиакос» официально сообщил об аренде вингера Жоты Силвы из английского «Ноттингем Форест».

Пребывать в Греции Жота будет в течение сезона 2026/27, хотя лишь недавно вернулся к «лесникам» из другой аренды.

Весь прошлый сезон Силва провел в составе «Бешикташа» – 22 матча, 5 голов и 1 ассист.

В «Ноттингем Форест» вингер перебрался летом 2024 года и провел там один год. В 38 матчах Жота не убедил руководство клуба, после чего отправился по арендам (4 гола, 3 ассиста).

Напомним, что в составе греческого «Олимпиакоса» выступает украинец Роман Яремчук.