ОФИЦИАЛЬНО. Яремчук и Ко получили нового одноклубника из АПЛ
«Олимпиакос» пополнил Жота Силва
Греческий «Олимпиакос» официально сообщил об аренде вингера Жоты Силвы из английского «Ноттингем Форест».
Пребывать в Греции Жота будет в течение сезона 2026/27, хотя лишь недавно вернулся к «лесникам» из другой аренды.
Весь прошлый сезон Силва провел в составе «Бешикташа» – 22 матча, 5 голов и 1 ассист.
В «Ноттингем Форест» вингер перебрался летом 2024 года и провел там один год. В 38 матчах Жота не убедил руководство клуба, после чего отправился по арендам (4 гола, 3 ассиста).
Напомним, что в составе греческого «Олимпиакоса» выступает украинец Роман Яремчук.
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