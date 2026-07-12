Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Яремчук и Ко получили нового одноклубника из АПЛ
Греция
12 июля 2026, 17:47 | Обновлено 12 июля 2026, 17:48
538
0

ОФИЦИАЛЬНО. Яремчук и Ко получили нового одноклубника из АПЛ

«Олимпиакос» пополнил Жота Силва

12 июля 2026, 17:47 | Обновлено 12 июля 2026, 17:48
538
0
ОФИЦИАЛЬНО. Яремчук и Ко получили нового одноклубника из АПЛ
ФК Олимпиакос. Жота Силва
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Греческий «Олимпиакос» официально сообщил об аренде вингера Жоты Силвы из английского «Ноттингем Форест».

Пребывать в Греции Жота будет в течение сезона 2026/27, хотя лишь недавно вернулся к «лесникам» из другой аренды.

Весь прошлый сезон Силва провел в составе «Бешикташа» – 22 матча, 5 голов и 1 ассист.

В «Ноттингем Форест» вингер перебрался летом 2024 года и провел там один год. В 38 матчах Жота не убедил руководство клуба, после чего отправился по арендам (4 гола, 3 ассиста).

Напомним, что в составе греческого «Олимпиакоса» выступает украинец Роман Яремчук.

По теме:
Галатасарай за 30 млн евро подпишет экс-игрока Челси
Джесси ДЕРРИ: «Хочу помочь клубу получать титулы»
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины удивил выбором нового клуба
Олимпиакос Пирей Ноттингем Форест чемпионат Греции по футболу трансферы трансферы АПЛ Роман Яремчук
Андрей Витренко Источник: ФК Олимпиакос
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель МЕССИ: «Он забил отличный гол, но это не первый такой мяч»
Футбол | 12 июля 2026, 15:47 0
Лионель МЕССИ: «Он забил отличный гол, но это не первый такой мяч»
Лионель МЕССИ: «Он забил отличный гол, но это не первый такой мяч»

Легенда сборной Аргентины поражен ударом Хулиана Альвареса

Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Футбол | 12 июля 2026, 08:12 14
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро

В Турции украинца отправляют в «Галатасарай»

Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Футбол | 12.07.2026, 07:20
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
Футбол | 12.07.2026, 16:02
«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Футбол | 12.07.2026, 07:44
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
11.07.2026, 22:45 5
Бокс
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
11.07.2026, 06:32 16
Футбол
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
11.07.2026, 08:02 14
Футбол
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 29
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем