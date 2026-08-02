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  4. Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Испания
02 августа 2026, 21:42 |
4949
0

Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги

Виктор не перейдет в «Сельту»

02 августа 2026, 21:42 |
4949
0
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Испанская «Сельта» проявляла интерес к украинскому вингеру Виктору Цыганкову, однако переход на данный момент выглядит маловероятным.

По информации испанских источников, клуб из Виго рассматривал возможность подписания 27-летнего футболиста. Впрочем, главными препятствиями для сделки называют финансовые условия. Зарплата Цыганкова и сумма возможного трансфера оказались слишком высокими для «Сельты».

В сезоне 2025/26 Цыганков провел 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять голевых передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

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трансферы Сельта Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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