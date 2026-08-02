Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги

Испанская «Сельта» проявляла интерес к украинскому вингеру Виктору Цыганкову, однако переход на данный момент выглядит маловероятным.

По информации испанских источников, клуб из Виго рассматривал возможность подписания 27-летнего футболиста. Впрочем, главными препятствиями для сделки называют финансовые условия. Зарплата Цыганкова и сумма возможного трансфера оказались слишком высокими для «Сельты».

В сезоне 2025/26 Цыганков провел 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять голевых передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.