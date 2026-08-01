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  4. Цыганков получил желаемый вариант трансфера после провала Жироны
Испания
01 августа 2026, 08:02 |
702
0

Цыганков получил желаемый вариант трансфера после провала Жироны

Виктор может перейти в «Сельту»

01 августа 2026, 08:02 |
702
0
Цыганков получил желаемый вариант трансфера после провала Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков попал в сферу интересов испанской «Сельты», которая по итогам прошлого сезона пробилась в основной этап Лиги Европы.

По информации Fichajes Celta, 28-летний футболист входит в число приоритетных кандидатов на усиление команды из Виго. В то же время до возможного трансфера ещё далеко, ведь «Жирона» не намерена легко расставаться с одним из своих лидеров.

Сам Цыганков ранее для себя выделил, что его приоритетом является остаться в Ла Лиге.

В сезоне 2025/26 Цыганков провел 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять голевых передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

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Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Сельта
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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