Цыганков получил желаемый вариант трансфера после провала Жироны

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков попал в сферу интересов испанской «Сельты», которая по итогам прошлого сезона пробилась в основной этап Лиги Европы.

По информации Fichajes Celta, 28-летний футболист входит в число приоритетных кандидатов на усиление команды из Виго. В то же время до возможного трансфера ещё далеко, ведь «Жирона» не намерена легко расставаться с одним из своих лидеров.

Сам Цыганков ранее для себя выделил, что его приоритетом является остаться в Ла Лиге.

В сезоне 2025/26 Цыганков провел 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять голевых передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.