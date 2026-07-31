Цыганков попрощался с двумя роскошными вариантами продолжения карьеры
Из-за высоких финансовых ожиданий у Виктора сорвался переход в «Севилью» и «Эспаньол»
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков в летнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб, однако пока его будущее остается неопределенным.
После вылета «Жироны» из элитного дивизиона Испании 27-летний футболист заинтересован в том, чтобы продолжить выступления на самом высоком уровне. Именно поэтому приоритетным вариантом для Цыганкова является переход в другой клуб Ла Лиги.
Среди возможных вариантов для продолжения карьеры рассматривались «Эспаньол» и «Севилья», однако эти направления пока не выглядят реалистичными из-за несоответствия финансовых и спортивных условий ожиданиям футболиста.
«Жирона» также не намерена отпускать Цыганкова по низкой цене. Клубу придётся делиться частью будущего трансфера с киевским «Динамо», поэтому каталонцы заинтересованы в получении выгодного предложения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За рисунком стоит «особенная история»
Киевская команда на выезде потерпела второе поражение от греческого ПАОК