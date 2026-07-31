Цыганков попрощался с двумя роскошными вариантами продолжения карьеры

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков в летнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб, однако пока его будущее остается неопределенным.

После вылета «Жироны» из элитного дивизиона Испании 27-летний футболист заинтересован в том, чтобы продолжить выступления на самом высоком уровне. Именно поэтому приоритетным вариантом для Цыганкова является переход в другой клуб Ла Лиги.

Среди возможных вариантов для продолжения карьеры рассматривались «Эспаньол» и «Севилья», однако эти направления пока не выглядят реалистичными из-за несоответствия финансовых и спортивных условий ожиданиям футболиста.

«Жирона» также не намерена отпускать Цыганкова по низкой цене. Клубу придётся делиться частью будущего трансфера с киевским «Динамо», поэтому каталонцы заинтересованы в получении выгодного предложения.