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  4. Цыганков попрощался с двумя роскошными вариантами продолжения карьеры
Испания
31 июля 2026, 07:32 |
707
0

Цыганков попрощался с двумя роскошными вариантами продолжения карьеры

Из-за высоких финансовых ожиданий у Виктора сорвался переход в «Севилью» и «Эспаньол»

31 июля 2026, 07:32 |
707
0
Цыганков попрощался с двумя роскошными вариантами продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков в летнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб, однако пока его будущее остается неопределенным.

После вылета «Жироны» из элитного дивизиона Испании 27-летний футболист заинтересован в том, чтобы продолжить выступления на самом высоком уровне. Именно поэтому приоритетным вариантом для Цыганкова является переход в другой клуб Ла Лиги.

Среди возможных вариантов для продолжения карьеры рассматривались «Эспаньол» и «Севилья», однако эти направления пока не выглядят реалистичными из-за несоответствия финансовых и спортивных условий ожиданиям футболиста.

«Жирона» также не намерена отпускать Цыганкова по низкой цене. Клубу придётся делиться частью будущего трансфера с киевским «Динамо», поэтому каталонцы заинтересованы в получении выгодного предложения.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы Севилья Эспаньол
Дмитрий Олийченко Источник: L'Esportiu
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