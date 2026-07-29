Объявлен главный фаворит на трансфер Цыганкова
Виктор близок к переходу в «Трабзонспор»
Турецкий «Трабзонспор» проводит двойную трансферную операцию по усилению флангов атаки.
По данным турецких СМИ, турецкий клуб сделал предложение в размере 20 миллионов евро за вингера Дарио Осорио.
В то же время «Трабзонспор» укрепил свои позиции в борьбе за украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Как сообщается, «Валенсия» решила выйти из трансферной гонки, что значительно повысило шансы турецкой команды на подписание футболиста.
В сезоне 2025/2026 вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков провел 34 официальных матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
💥 TRABZONSPOR'DA ÇİFTE KANAT OPERASYONU!— Sabah Spor (@sabahspor) July 29, 2026
✍️Şili basını, bordo-mavililerin Osorio için 20 milyon euro teklif ettiğini yazdı.
✅Tsygankov transferde ise avantaj Trabzonspor’a geçti.
🚨Valencia transferden çekildi, bordo-mavililerin Ukraynalı kanat için eli güçlendi.
📺 A Spor pic.twitter.com/Pu2LdVvLrT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ не общается с Пирло
Главный тренер киевского клуба ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги Европы