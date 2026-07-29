Объявлен главный фаворит на трансфер Цыганкова

Турецкий «Трабзонспор» проводит двойную трансферную операцию по усилению флангов атаки.

По данным турецких СМИ, турецкий клуб сделал предложение в размере 20 миллионов евро за вингера Дарио Осорио.

В то же время «Трабзонспор» укрепил свои позиции в борьбе за украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Как сообщается, «Валенсия» решила выйти из трансферной гонки, что значительно повысило шансы турецкой команды на подписание футболиста.

В сезоне 2025/2026 вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков провел 34 официальных матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

💥 TRABZONSPOR'DA ÇİFTE KANAT OPERASYONU!



✍️Şili basını, bordo-mavililerin Osorio için 20 milyon euro teklif ettiğini yazdı.



✅Tsygankov transferde ise avantaj Trabzonspor’a geçti.



🚨Valencia transferden çekildi, bordo-mavililerin Ukraynalı kanat için eli güçlendi.



📺 A Spor pic.twitter.com/Pu2LdVvLrT — Sabah Spor (@sabahspor) July 29, 2026