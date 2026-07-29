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Испания
29 июля 2026, 20:23 |
1163
0

Объявлен главный фаворит на трансфер Цыганкова

Виктор близок к переходу в «Трабзонспор»

29 июля 2026, 20:23 |
1163
0
Объявлен главный фаворит на трансфер Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» проводит двойную трансферную операцию по усилению флангов атаки.

По данным турецких СМИ, турецкий клуб сделал предложение в размере 20 миллионов евро за вингера Дарио Осорио.

В то же время «Трабзонспор» укрепил свои позиции в борьбе за украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Как сообщается, «Валенсия» решила выйти из трансферной гонки, что значительно повысило шансы турецкой команды на подписание футболиста.

В сезоне 2025/2026 вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков провел 34 официальных матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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