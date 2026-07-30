Жирона объявила официальные новости о Цыганкове
У Виктора – вирусное заболевание
Каталонская «Жирона» сообщила о причине отсутствия украинского вингера Виктора Цыганкова в товарищеском матче против «Кастельона».
Как сообщила пресс-служба «Жироны», украинец пропустит матч из-за вирусного заболевания.
Для 28-летнего футболиста это уже не первый пропущенный контрольный матч в нынешнее межсезонье – Виктор пока не провел ни одной минуты за каталонский клуб в товарищеских матчах.
В сезоне 2025/2026 вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков провел 34 официальных матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
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