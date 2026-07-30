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  4. Жирона объявила официальные новости о Цыганкове
Испания
30 июля 2026, 07:50 | Обновлено 30 июля 2026, 07:51
5719
6

Жирона объявила официальные новости о Цыганкове

У Виктора – вирусное заболевание

30 июля 2026, 07:50 | Обновлено 30 июля 2026, 07:51
5719
6 Comments
Жирона объявила официальные новости о Цыганкове
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Каталонская «Жирона» сообщила о причине отсутствия украинского вингера Виктора Цыганкова в товарищеском матче против «Кастельона».

Как сообщила пресс-служба «Жироны», украинец пропустит матч из-за вирусного заболевания.

Для 28-летнего футболиста это уже не первый пропущенный контрольный матч в нынешнее межсезонье – Виктор пока не провел ни одной минуты за каталонский клуб в товарищеских матчах.

В сезоне 2025/2026 вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков провел 34 официальных матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу болезнь товарищеские матчи
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Жирона
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Комментарии 6
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Циганков тупо губить свою кар'єру. Ну ніхто не купить його на даний момент навіть за 10 млн, адже через рік він стане вільним агентом і його можна буде отримати безкоштовно. А дешевше Жирона не продаватиме, адже їй потрібно буде 50% суми від продажу віддати ДК. Отже тут виходить замкнуте коло. Тому всі ці бойкоти з боку Віктора тільки шкодять його грі. Адже команда входить в ігровий ритм і набирає тонус, а він займається хернею. А незабаром перші ігри ЛН для збірної! Так зрозуміло, що Сегунда - це не вершина мрії, але таке воно футбольне життя, тут команда грає в ЛЧ, а тут вилітає в нижчий девізіон. Тому потрібно залишатися професіналом в будь-яких ситуаціях і допомагати команді в усіх іграх. А там доля і тобі поверне борг і знайдеться кращий варіант для продовження кар'єри.
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0
Була ж домовленість, але безкоштовно
відпускати не хочуть! Треба грати,показувати гру,і тоді можливо...
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0
ніяк не можуть спекаться..от єврей так єврей...
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0
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Жидівська кров є жидівська кров.
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-1
Витя довыеживается и похерит себе карьеру ! на сборах не играет - в основу не попадет и будет за резерв Жироны бегать ( если он есть конечно ) ! Гребень глупый  Сегунда для его уровня игры и так прыжок выше головы в классе 
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-2
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