Жирона объявила официальные новости о Цыганкове

Каталонская «Жирона» сообщила о причине отсутствия украинского вингера Виктора Цыганкова в товарищеском матче против «Кастельона».

Как сообщила пресс-служба «Жироны», украинец пропустит матч из-за вирусного заболевания.

Для 28-летнего футболиста это уже не первый пропущенный контрольный матч в нынешнее межсезонье – Виктор пока не провел ни одной минуты за каталонский клуб в товарищеских матчах.

В сезоне 2025/2026 вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков провел 34 официальных матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.