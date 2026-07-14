Источник сообщил, какую зарплату Цыганков может получать в Турции

Турецкий «Трабзонспор» активизировал работу над трансфером украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

По информации источника, Цыганков получил предложение личного контракта с зарплатой 3,5 миллиона евро в год. Кроме того, соглашение предусматривает еще 500 тысяч евро бонусов в зависимости от индивидуальных результатов.

В сезоне 2025/2026 вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков провел 34 официальных матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до следующего лета.