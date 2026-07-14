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  4. Источник сообщил, какую зарплату Цыганков может получать в Турции
Испания
14 июля 2026, 23:08 |
1001
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Источник сообщил, какую зарплату Цыганков может получать в Турции

«Трабзонспор» интересуется Виктором

14 июля 2026, 23:08 |
1001
1 Comments
Источник сообщил, какую зарплату Цыганков может получать в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» активизировал работу над трансфером украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

По информации источника, Цыганков получил предложение личного контракта с зарплатой 3,5 миллиона евро в год. Кроме того, соглашение предусматривает еще 500 тысяч евро бонусов в зависимости от индивидуальных результатов.

В сезоне 2025/2026 вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков провел 34 официальных матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до следующего лета.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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О, наша пісня гарна й нова 😁
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