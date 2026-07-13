Жирона получила официальное предложение по Ванату и Цыганкову

Турецкий «Трабзонспор» намерен одновременно подписать двух футболистов сборной Украины – вингера «Жироны» Виктора Цыганкова и нападающего Владислава Ваната.

По информации турецкого журналиста Эбубекира Джана, клуб уже сделал «Жироне» предложение в размере 20 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов за обоих игроков.

Впрочем, по данным источника, ни Цыганков, ни Ванат пока не проявляют большого желания переезжать в чемпионат Турции. Отмечается, что украинцы якобы получили не слишком положительные отзывы о клубе от своих соотечественников Александра Зубкова и Даниила Сикана, которые уже выступают за «Трабзонспор».

Кроме того, утверждается, что Цыганков готов рассмотреть другие варианты, если в ближайшее время получит предложения от других клубов.