Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат получил ещё один вариант для продолжения карьеры.

По информации Mercatto_Gironafc со ссылкой на журналиста Анхеля Гарсию, интерес к украинскому форварду проявляет амстердамский «Аякс». Нидерландский клуб рассматривает Ваната как потенциальное усиление атакующей линии.

Одним из главных факторов, который может повлиять на возможный трансфер, является знакомство украинца с главным тренером «Аякса» Мичелем. Испанский специалист хорошо знает возможности Ваната по совместной работе в «Жироне» и, как сообщается, считает нападающего одним из приоритетных вариантов для команды.

Мичел уже попросил руководство амстердамцев ускорить переговоры о переходе футболиста.

Ванат присоединился к «Жироне» в сентябре 2025 года. За время выступлений в составе каталонцев украинский нападающий провел 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

💣👀L’Ajax negocia l’arribada de Vanat!



🇺🇦El davanter ucraïnès del Girona interessa a Míchel i el vol a l’Ajax.



Míchel, considera el davanter una prioritat i hauria demanat al club que acceleri les negociacions per intentar tancar el fitxatge. 🔴⚪👀



ℹ️ @__AngelGarcia__ pic.twitter.com/jQgLiJNFEU — Mercatto_Gironafc (@jlladix) July 9, 2026