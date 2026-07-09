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  4. Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Испания
09 июля 2026, 20:28 |
5211
2

Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны

Владислав может перейти в «Аякс»

09 июля 2026, 20:28 |
5211
2 Comments
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
x.com. Владислав Ванат
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Нападающий «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат получил ещё один вариант для продолжения карьеры.

По информации Mercatto_Gironafc со ссылкой на журналиста Анхеля Гарсию, интерес к украинскому форварду проявляет амстердамский «Аякс». Нидерландский клуб рассматривает Ваната как потенциальное усиление атакующей линии.

Одним из главных факторов, который может повлиять на возможный трансфер, является знакомство украинца с главным тренером «Аякса» Мичелем. Испанский специалист хорошо знает возможности Ваната по совместной работе в «Жироне» и, как сообщается, считает нападающего одним из приоритетных вариантов для команды.

Мичел уже попросил руководство амстердамцев ускорить переговоры о переходе футболиста.

Ванат присоединился к «Жироне» в сентябре 2025 года. За время выступлений в составе каталонцев украинский нападающий провел 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 2
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голландский футбол это для него самое то
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А як так Мічела після провального сезону на повишеніє тойво? Нічого не розумію. Але те що він Ваната в клуб буде тягнути - факт 
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0
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