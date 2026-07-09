Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Владислав может перейти в «Аякс»
Нападающий «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат получил ещё один вариант для продолжения карьеры.
По информации Mercatto_Gironafc со ссылкой на журналиста Анхеля Гарсию, интерес к украинскому форварду проявляет амстердамский «Аякс». Нидерландский клуб рассматривает Ваната как потенциальное усиление атакующей линии.
Одним из главных факторов, который может повлиять на возможный трансфер, является знакомство украинца с главным тренером «Аякса» Мичелем. Испанский специалист хорошо знает возможности Ваната по совместной работе в «Жироне» и, как сообщается, считает нападающего одним из приоритетных вариантов для команды.
Мичел уже попросил руководство амстердамцев ускорить переговоры о переходе футболиста.
Ванат присоединился к «Жироне» в сентябре 2025 года. За время выступлений в составе каталонцев украинский нападающий провел 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.
💣👀L’Ajax negocia l’arribada de Vanat!— Mercatto_Gironafc (@jlladix) July 9, 2026
🇺🇦El davanter ucraïnès del Girona interessa a Míchel i el vol a l’Ajax.
Míchel, considera el davanter una prioritat i hauria demanat al club que acceleri les negociacions per intentar tancar el fitxatge. 🔴⚪👀
ℹ️ @__AngelGarcia__ pic.twitter.com/jQgLiJNFEU
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