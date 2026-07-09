Один из лучших клубов Испании хочет приобрести Ваната
Владислав заинтересовал «Вильярреал»
Сразу двое украинских футболистов «Жироны» могут в ближайшее время сменить клуб.
По имеющейся информации, интерес «Вильярреала» к нападающему Владиславу Ванату является реальным. «Жёлтая субмарина» действительно рассматривает кандидатуру украинского форварда, и возможный трансфер может состояться в текущее трансферное окно.
Кроме того, ещё один украинский футболист Виктор Цыганков может вернуться в элитный дивизион Испании, покинув «Жирону».
Ранее «Жирона» провела пресс-конференцию с участием руководства клуба по итогам провального сезона. Команда вылетела из Ла Лиги в Сегунду.
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