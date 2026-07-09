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Испания
09 июля 2026, 06:59 | Обновлено 09 июля 2026, 07:02
4330
0

Один из лучших клубов Испании хочет приобрести Ваната

Владислав заинтересовал «Вильярреал»

09 июля 2026, 06:59 | Обновлено 09 июля 2026, 07:02
4330
0
Один из лучших клубов Испании хочет приобрести Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Сразу двое украинских футболистов «Жироны» могут в ближайшее время сменить клуб.

По имеющейся информации, интерес «Вильярреала» к нападающему Владиславу Ванату является реальным. «Жёлтая субмарина» действительно рассматривает кандидатуру украинского форварда, и возможный трансфер может состояться в текущее трансферное окно.

Кроме того, ещё один украинский футболист Виктор Цыганков может вернуться в элитный дивизион Испании, покинув «Жирону».

Ранее «Жирона» провела пресс-конференцию с участием руководства клуба по итогам провального сезона. Команда вылетела из Ла Лиги в Сегунду.

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Владислав Ванат Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Жирона Вильярреал
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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