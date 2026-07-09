Один из лучших клубов Испании хочет приобрести Ваната

Сразу двое украинских футболистов «Жироны» могут в ближайшее время сменить клуб.

По имеющейся информации, интерес «Вильярреала» к нападающему Владиславу Ванату является реальным. «Жёлтая субмарина» действительно рассматривает кандидатуру украинского форварда, и возможный трансфер может состояться в текущее трансферное окно.

Кроме того, ещё один украинский футболист Виктор Цыганков может вернуться в элитный дивизион Испании, покинув «Жирону».

Ранее «Жирона» провела пресс-конференцию с участием руководства клуба по итогам провального сезона. Команда вылетела из Ла Лиги в Сегунду.