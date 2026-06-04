Жирона провела пресс-конфееренцию: клуб извинился за вылет и назвал цель

Жирона провела пресс-конференцию с участием руководства клуба по итогам провального сезона. Команда вылетела из Ла Лиги в Сегунду.

«Мы потерпели большое поражение. Вылет – это тяжелый удар. Мы допустили много ошибок и признаем это. Цель у нас одна: как можно скорее вернуться в Ла Лигу. Это главная амбиция клуба, хотя мы понимаем, что легко в Сегунде не будет», – сказал президент клуба Дельфи Гели.

Спортивный директор Кике Карсель уверяет, что сделает все для возвращения.

«Я приношу извинения болельщикам Жироны. Я знаю, что все работали для того, чтобы избежать вылета. Будем бороться за возвращение в элиту», – сказал Карсель.

В пресс-конференции участвовал и глава правления клуба Пере Гвардиола.

Он отметил, что на вылет повлияли серьезные травмы Владислава Ваната и Марка-Андре тер Штегена.

Информации о судьбе Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната пока нет.