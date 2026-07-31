Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ты – легенда, прощай, дорогой»

Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на смерть легендарного защитника «Милана» и сборной Италии Франко Барези, скончавшегося 31 июля в возрасте 66 лет.

«Миланист навсегда. Легенда. Замечательный человек. Пример для подражания. Воплощение всего лучшего в футболе. Прощай, дорогой и вечный Франко Барези», – написал Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко осудил действия своих бывших партнеров по итальянскому футболу, которые сотрудничали с российскими компаниями.