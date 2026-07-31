Украина. Премьер лига31 июля 2026, 21:04 |
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ты – легенда, прощай, дорогой»
Президент УАФ отреагировал на смерть Барези
31 июля 2026, 21:04 |
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Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на смерть легендарного защитника «Милана» и сборной Италии Франко Барези, скончавшегося 31 июля в возрасте 66 лет.
«Миланист навсегда. Легенда. Замечательный человек. Пример для подражания. Воплощение всего лучшего в футболе. Прощай, дорогой и вечный Франко Барези», – написал Шевченко.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко осудил действия своих бывших партнеров по итальянскому футболу, которые сотрудничали с российскими компаниями.
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