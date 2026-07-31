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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ты – легенда, прощай, дорогой»
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 21:04 |
1681
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ты – легенда, прощай, дорогой»

Президент УАФ отреагировал на смерть Барези

31 июля 2026, 21:04 |
1681
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ты – легенда, прощай, дорогой»
УАФ. Андрей Шевченко
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Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на смерть легендарного защитника «Милана» и сборной Италии Франко Барези, скончавшегося 31 июля в возрасте 66 лет.

«Миланист навсегда. Легенда. Замечательный человек. Пример для подражания. Воплощение всего лучшего в футболе. Прощай, дорогой и вечный Франко Барези», – написал Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко осудил действия своих бывших партнеров по итальянскому футболу, которые сотрудничали с российскими компаниями.

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Милан смерть Франко Барези сборная Италии по футболу Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
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